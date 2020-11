Täter, Ablauf, Motiv: Die Fakten und offenen Fragen zum Anschlag in Wien

Was wir wissen:

Die Tatorte: Der Polizei zufolge gab es sechs verschiedene Tatorte. Einer davon liegt direkt neben der Hauptsynagoge in der Seitenstettengasse. Die anderen Tatorte sind der Morzinplatz, der Bauernmarkt, der Fleischmarkt, der Graben und das Salzgries. Der Tatablauf: In der Seitenstettengasse nahe der Hauptsynagoge schießt der Attentäter um sich. „Er war mit einer Sprengstoffgürtel-Attrappe und einer automatischen Langwaffe, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete ausgestattet, um diesen widerwärtigen Anschlag auf unschuldige Bürgerinnen und Bürger zu verüben“, teilte Innenminister Karl Nehammer mit. Der Attentäter: Es handelt sich nach Angaben der Behörden um den 20-jährigen Kujtim Fejzulai. Er wurde in der Terrornacht von der Polizei erschossen. Der Attentäter wollte in der Vergangenheit nach Syrien ausreisen, um sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Er wurde daran gehindert und am 25. April 2019 wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt. Der Mann sei jedoch am 5. Dezember „vorzeitig bedingt entlassen“ worden. Demnach galt er als junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes. Er hatte einen österreichischen und nordmazedonischen Pass. Namen und Herkunft nach gehörte er der albanischen Minderheit in Nordmazedonien an. Es habe keine Warnhinweise über die Gefahr durch den 20-Jährigen gegeben, sagte Nehammer. Die Opfer: Vier Menschen sind bei dem Anschlag gestorben – ein älterer Mann, eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin. Insgesamt 22 weitere Menschen wurden verletzt, mindestens sieben Menschen seien „in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand“, sagte eine Klinikverbandssprecherin. Ein Polizist, der sich dem Täter entgegengestellt habe, sei niedergeschossen und verletzt worden, sagte Kanzler Sebastian Kurz. Nach Angaben der Kliniksprecherin befindet er sich in „kritisch-stabilem“ Zustand.

Was wir nicht wissen:

Die Frage nach weiteren Tätern: Derzeit ist unklar, ob der Täter allein handelte oder es Mittäter gibt. Die Polizei versucht zu rekonstruieren, ob ein Täter zugleich an allen Tatorten sein konnte. Zugleich gab es mehrere Razzien und Festnahmen im Umfeld des Täters. 14 Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden, so Innenminister Nehammer. Er sagte auch, es gebe noch keinen Hinweis auf einen zweiten Täter. Das gehe aus den bisherigen Ermittlungen und der Auswertungen von vielen der rund 20.000 Videos hervor, die die Bürger der Polizei zur Verfügung gestellt hätten. Das Motiv des Attentäters: Bundeskanzler kurz nannte die Tat eindeutig islamistisch motiviert. Laut Innenminister Nehammer habe er offenbar Panik verbreiten wollen. Ein konkretes Motiv des Attentäters ist aber unklar.

