Fassungslosigkeit nach Trumps vorzeitiger Siegeserklärung: „Eine sehr explosive Situation“

Berlin. Mit der Erklärung seines Sieges bei der US-Wahl noch vor Auszählung aller Stimmen hat US-Präsident Donald Trump für Fassungslosigkeit gesorgt.

„Die Schlacht um die Legitimität des Ergebnisses“ habe jetzt begonnen, sagte etwa Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „Das ist eine sehr explosive Situation.” Expertinnen und Experten warnten zu Recht vor einer Verfassungskrise in den USA. „Und das ist etwas, das uns insgesamt sicherlich sehr beunruhigen muss.”

SPD-Chefin Saskia Esken wirft Trump antidemokratisches Verhalten vor. “Ein Kandidat, auch wenn er der amtierende Präsident ist, der dazu aufruft, Briefwahlstimmen nicht weiter auszuzählen, handelt antidemokratisch”, sagte Esken der “Rheinischen Post”. In einer Demokratie zähle jede Stimme, und Wahlen würden von den Wählerinnen und Wählern entschieden. Sie fügte an: “Mehr denn je gilt, dass wir unsere demokratischen Errungenschaften gegen populistische und nationalistische Hetze verteidigen müssen.” Zuvor hatte sich Trump zum Sieger erklärt und angekündigt, eine weitere Auszählung von Stimmen vom Obersten US-Gericht stoppen lassen zu wollen. US-Medien prognostizierten noch keinen Gewinner. Rechtlich hat Trumps Siegeserklärung keine Auswirkungen.

FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich ebenfalls entsetzt. „Es ist eine ganz kritische, ich möchte sagen eine bestürzende Situation”, sagte Lindner am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „All das, was man in den letzten Tagen gerüchteweise gehört hat, hat sich nun tragischerweise bestätigt.”

In der amerikanischen Demokratie kündige sich damit eine „dramatische Konfliktsituation” an. Das könne unabsehbare Folgen für die USA, aber auch für die restliche Welt haben. „Es entsteht natürlich eine Situation, in der gegebenenfalls die Vereinigten Staaten auf der internationalen Ebene überhaupt nicht handlungsfähig sind. Die beschäftigen sich dann nur mit sich selbst.”

Linken-Chef Bernd Riexinger hat die erste Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die Zwischenergebnisse der Wahl als Angriff auf die Demokratie gewertet. “Trump hat seine gesamte Amtszeit über seine Verachtung für die Demokratie zum Ausdruck gebracht. Seine Behauptung, dass die Demokraten die Wahl stehlen wollen, und sein vorzeitig erklärter Sieg sind ein erneuter Angriff auf das demokratische System”, sagte Riexinger am Mittwoch.

„Den USA ist es zu wünschen, dass der Albtraum Trump endlich vorübergeht“

Schon vor Trumps Statement blickten viele mit Sorge auf die Zwischenergebnisse der US-Wahl. Der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann äußerte sich enttäuscht. „Trotz vier Jahren Dauerkrise scheint das Ergebnis der Präsidentschaftswahl auf den ersten Blick weniger deutlich als erwartet”, erklärte Bullmann am Mittwochmorgen. Doch müsse man auf die Auszählung der Briefwahl und der vorzeitig abgegebenen Stimmen warten.

„Den USA ist es zu wünschen, dass der Albtraum Trump endlich vorübergeht”, meinte Bullmann. Für Europa wäre die Wahl Joe Bidens zum neuen amerikanischen Präsidenten eine Chance, die Wiederwahl von Präsident Donald Trump hingegen Stagnation oder Rückschritt, erklärte der SPD-Politiker.

Der Wahlausgang in den USA war am Mittwochvormittag offen, weil Hunderttausende Stimmen in entscheidenden Bundesstaaten noch nicht ausgezählt waren.

Altmaier warnt vor Hängepartie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich angesichts des engen Rennens besorgt, dass sich die Diskussion um den Wahlausgang lange hinziehen könnte. „Es wird möglicherweise auch so geschehen, wie wir das schon mal erlebt haben: dass man eben noch sehr sehr lange darüber diskutiert, falls das Wahlergebnis knapp ist”, sagte Altmaier am Mittwoch im ZDF. Damit spielte er auf die Wahl 2000 an, als George W. Bush erst lange nach der Wahl als neuer US-Präsident feststand.

Mit Blick auf die kommenden Wochen brauche es bald „Klarheit, wer die größte militärische und auch wirtschaftliche Macht unserer Zeit verantwortlich führt”, sagte Altmaier. Dass das Rennen zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden sehr knapp verlaufen könnte, habe er erwartet. „Und das bestätigt sich. Es zeigt sich, dass die amerikanische Gesellschaft doch sehr tief gespalten ist.“

Baerbock hat „mulmiges Gefühl“

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sprach von einem „mulmigen Gefühl“. und mahnte mit Blick auf den Ausgang der US-Wahl zur Geduld. „Natürlich hat man in den nächsten Stunden weiter ein mulmiges Gefühl”, sagte Baerbock am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Demokratie brauche jedoch in diesen schwierigen und unsicheren Stunden Geduld. Es komme nun darauf an, dass die US-amerikanischen Institutionen ihre Arbeit machen und sicherstellen, „dass auch die letzte Briefwahlstimme ausgezählt wird“.

Die vergangenen vier Jahre unter Präsident Trump seien für die USA “hart” gewesen, sagte Baerbock. Sie betonte: “Das ist eine demokratische Wahl, die Amerikanerinnen und Amerikaner entscheiden.”

Wichtig sei, dass Europa künftig mit einer gemeinsamen Stimme spreche, betonte Baerbock. In Zukunft dürfe es keine deutsch-transatlantischen oder französisch-transatlantische Beziehungen mehr geben, „sondern es müssen europäisch-transatlantische Beziehungen sein.”

Gabriel fürchtet außenpolitisches Vakuum

Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke Sigmar Gabriel warnte vor einem außenpolitischen Vakuum nach einem unklaren Wahlausgang in den USA. Sollte die USA auf Monate mit sich selbst beschäftigt und ohne klare Führung sein, wäre das ein „Riesenproblem”, sagte der frühere SPD-Chef am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

„Das wird die freuen, die das Vakuum füllen wollen. Das sind China, Russland, die Türkei.” Europa sei leider zu schwach, um das zu tun, sagte Gabriel. Für die Welt sei es sehr schwierig, wenn eine so große Nation wie die USA praktisch ausfalle. Er verwies auf Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder die Verhinderung der Verbreitung von Nuklearwaffen.

Die 1952 gegründete Atlantik-Brücke hat sich zum Ziel erklärt, die Zusammenarbeit Deutschlands und Europas mit den USA zu vertiefen. In ihr wirken rund 500 Vertreter aus Wirtschaft und Politik, aber auch Wissenschaft und Medien.

SPD-Politiker Annen: Trumps Mobilisierungsfähigkeit wurde unterschätzt

Nach Ansicht von SPD-Politiker Niels Annen haben Wahlforscher und Beobachter die Mobilisierungsfähigkeit von US-Präsident Donald Trump unterschätzt. Letztlich sei man nach der Wahl 2016 aber auch auf Überraschungen eingestellt gewesen, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt am Mittwochmorgen in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Zu diesem Zeitpunkt lieferten sich Trump und sein Herausforderer Joe Biden ein noch offenes Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Präsidentschaftswahl. In Umfragen vor der Wahlnacht lag Biden konstant mit mehreren Prozentpunkten vor Trump.

Die USA bleibe unabhängig vom Wahlergebnis und trotz der „in der Tat angespannten und schwierigen letzten vier Jahre” der wichtigste Partner, Verbündete und Freund, betonte Annen. Die amerikanische Demokratie habe bereits viele Krisen überwunden, man könne aber davon ausgehen, dass diese Tradition bei dieser Wahl einem „wirklichen Stresstest” unterzogen werde.

„Unsere Erwartung ist es – und die richtet sich an alle Seiten – dass die Legitimität des Wahlprozesses nicht infrage gestellt wird”, sagte Annen. Das sei für eine Demokratie von entscheidender Bedeutung.

Von Storch sieht unerwarteten Erfolg Trumps

AfD-Vize Beatrix von Storch interpretiert die bisher vorliegenden Ergebnisse als einen unerwarteten Erfolg Trumps. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagt sie: “Der angeblich nicht mehr einzuholende Vorsprung von Biden ist geschmolzen wie das Eis in der Sonne. Trotz Corona, Black lives Matter, der Internetzensur und der Anti-Trump-Kampagne hat Trump die Wähler einem solchen Maß für sich mobilisiert, wie niemand vorausgesagt hat.”

Das mache auch der AfD Hoffnung, sagt sie: “Das ist ein Vorgeschmack auf das, was im Wahljahr 2021 auch in Deutschland passieren wird. Der Corona-Vorsprung der CDU/CSU wird sich als Luftbuchung zeigen, und die AfD wird zusätzlich Millionen Wähler mobilisieren.”

RND/dpa/cz/jps