Wende bei der Auszählung: Biden führt jetzt in zwei wichtigen Staaten

Das Rennen um das Weiße Haus ist Mittwochmittag unserer Zeit noch spannender geworden. Lag Amtsinhaber Donald Trump am Morgen in den wichtigsten umkämpften Staaten noch vorne, kippte im Laufe des Tages die Vorhersage zu Gunsten des demokratischen Herausforderers Joe Bidens.

Bereits am Vormittag übernahm Biden die Führung in Wisconsin und baute sie bis zum Mittag auf einen Vorsprung von nunmehr 0,6 Prozent aus (Stand: 13.50 Uhr). Am Nachmittag verkündete CNN dann, dass der Demokrat auch in Michigan die Führung übernommen habe. Sein Vorsprung beträgt demnach denkbar knappe 0,1 Prozentpunkte (49,2 Prozent zu 49,1) Prozent. Damit führte Joe Biden zu diesem Zeitpunkt in genug Bundesstaaten, um auf 270 Wahlmännerstimmen zu kommen. Genug, um Präsident zu werden.

Jedes Ergebnis ist zu diesem Zeitpunkt aber nur ein Zwischenstand. In mehreren Staaten ist die Führung Bidens äußerst knapp und verliert er nur einen von diesen, bleibt Trump vier weitere Jahre im Amt. Konkret geht es um die Staaten Nevada, Arizona, Wisconsin und Michigan. Die ebenfalls umkämpften Staaten Pennsylvania, North Carolina und Georgia dürften in diesem Szenario aber an Trump gehen, ohne dass das etwas am Wahlausgang ändern würde.

Für Biden spricht, dass ein großer Teil der noch auszuzählenden Wählerstimmen via Briefwahl eingereicht wurden.

