Sächsischer Staatsminister infiziert: Kretschmer, Merz und Röttgen müssen in Quarantäne

Dresden. Nach einem Corona-Fall im sächsischen Kabinett hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in häusliche Quarantäne begeben. Er werde seine Amtsgeschäfte für einige Tage von zu Hause per Telefon und Videokonferenzen führen, hieß es am Montag auf Anfrage in der Staatskanzlei. „Dem Ministerpräsidenten geht es gut.“

Kretschmer habe “unmittelbaren Kontakt” zu Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) gehabt, der am Sonntag mit einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Pressebriefing trotz Risikokontakt

Zuvor hatte Kretschmer nach Informationen des WDR allerdings noch ein Pressebriefing zu der Querdenken-Demonstration in Leipzig abgehalten. Demnach begab er sich erst nach der Veranstaltung mit Journalisten in Quarantäne.

Gegenüber dem MDR begründete die Staatskanzlei die Entscheidung mit dem “hohen medialen Interesse zu den Geschehnissen am vergangenen Freitag". Auch persönlich sei es dem Ministerpräsidenten ein wichtiges Anliegen gewesen, ein Statement abzugeben.

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz befindet sich nach dem Kontakt mit demselben Minister ebenfalls erneut in Quarantäne, wie Merz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Der CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen begab sich ebenfalls vorsorglich in häusliche Quarantäne, nachdem er mit dem später positiv auf Corona getesteten Kollegen an einer Parteiveranstaltung teilgenommen hatte. Trotz eines negativen Schnelltests bleibe Röttgen vorsorglich zu Hause und habe alle Präsenzveranstaltungen abgesagt, sagte eine Mitarbeiterin seines Abgeordnetenbüros am Montag auf Anfrage. Nach Ablauf der Inkubationszeit wolle er einen weiteren Test machen lassen. An der Veranstaltung hatte auch Merz teilgenommen.

Auch Sachsens Kultur- und Tourimusministerin Barbara Klepsch (CDU) befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Kabinettsmitglieder haben sich nach dem Bekanntwerden ebenfalls einem Schnelltest unterzogen, der negativ ausfiel. Auch Sachsens Kultur- und Tourimusministerin Barbara Klepsch (CDU) befindet sich in häuslicher Quarantäne.

RND/dpa/ar