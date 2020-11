Querdenken-Bus gestoppt: Landesinnenminister stärkt Polizeichef

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat dem von „Querdenkern“ bloßgestellten Polizeichef von Neubrandenburg den Rücken gestärkt. Torsten Rusch hatte einen Reisebus mit Querdenker-Prominenten auf dem Weg zu einer Demonstration gestoppt und ihnen die Einreise ins Land verweigert. Mecklenburg-Vorpommern ist als Corona-Vorsorgemaßnahme für alle auswärtigen Reisenden außer Dienstreisen gesperrt.

Rusch wurde am Montagabend in einem Livestream mit zeitweise 80.000 Zuschauern als persönlich verantwortlich für das Einreiseverbot hingestellt. Zugleich brachten die Unterstützer des Polizeichefs den Hashtag #EhrenRusch in die Twittertrends.

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Caffier: „Unsere Polizistinnen und Polizisten dürfen nicht zum Spielball für gesellschaftliche Entwicklungen gemacht werden. Mir bereitet Sorge, dass rechtsstaatliche Maßnahmen der Polizei und der Ordnungsbehörden für eigene Aussagen und Meinungsbildung instrumentalisiert werden.“

Er stehe hinter den Polizeimaßnahmen gegen den Corona-Bus und sei froh, dass das Verwaltungsgericht Greifswald das Einreiseverbot bestätigt hat.

Die Querdenken-Bewegung nannte Caffier „eine Herausforderung für die demokratische Gesellschaft“. Der Innenminister sagte dem RND und der „Ostsee-Zeitung“: „Wir müssen uns dem noch intensiver entgegenstellen. Die teilweise aggressive Argumentation im Internet bereitet mir Sorge.“

Von Jan Sternberg, Frank Pubantz/RND