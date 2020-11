Kampf gegen Islamismus – eine gemeinsame Aufgabe

Berlin. Die Anschläge von Nizza und Wien, die Ermordung eines französischen Lehrers und eines Homosexuellen in Dresden gehen auf das Konto islamistischer Extremisten.

Sie zeigen die Vergeblichkeit mancher Integrationsbemühung und dass Extremismusprävention scheitern kann. Sie zeigen, dass auf allen Seiten alles versucht werden muss, um zu verhindern, dass Meinungs- und Religionsfreiheit von manchen nur genutzt, nicht aber anerkannt wird.

Es ist gut und notwendig, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer sich auf der Islamkonferenz bemüht hat, dies als gemeinsame Aufgabe der Gesellschaft zu beschreiben, statt mit dem Finger auf die Muslime zu zeigen.

Denn auch das ist eine Gefahr dieser Anschläge: Sie haben das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten, indem eine Religionsgemeinschaft pauschal verurteilt wird.

Warnung vor Muslimfeindlichkeit

Seehofer betonte das Gegenteil: Er erinnerte daran, dass nach wie vor der Rechtsextremismus die größte Bedrohung in Deutschland sei. Er verwahrte sich gegen Muslimfeindlichkeit als Bedrohung des gesellschaftlichen Friedens.

Selbst den umstrittenen Moscheeverband Ditib schloss Seehofer in seine Umarmung mit ein, statt ihn wegen seiner Türkei-Nähe des Tisches zu verweisen. Immerhin hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die jüngsten Krawalle um die Mohammed-Karikaturen mit befeuert.

Seehofer setzt offenkundig darauf, nach Eigenständigkeit strebende Reformkräfte innerhalb des Verbandes zu stärken. Dazu gehört einiges an Optimismus – und möglicherweise auch ein Mangel an Bereitschaft, in Alternativen zu denken.

Mindestens einen Mangel an Feingefühl allerdings hat Seehofer dann leider auch noch an den Tag gelegt: “Sie wollen unsere Gesellschaft stärken statt mit Gewehren und Messern zu morden”, hat er den Muslimen zugerufen.

Mit solchen unbedachten Sätzen, die Vorurteile bereitwillig transportieren, ist jedes Gemeinschaftsgefühl schnell wieder zunichte gemacht.

Von Daniela Vates/RND