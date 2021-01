Nach harscher Kritik: Spahn erklärt sich im Bundestag zu Corona-Impfungen

Berlin. In einer Regierungserklärung äußert sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an diesem Mittwoch im Bundestag zum Start der Corona-Impfungen in Deutschland. Nach seiner Rede ab 13 Uhr ist eine anderthalbstündige Aussprache vorgesehen. In Deutschland wird seit Ende Dezember gegen Corona geimpft. Zum Impfstart wurde Kritik an der Bundesregierung wegen zunächst knapper Dosen und an den Ländern für deren Impforganisation laut.

Die Bundesregierung verwies wiederholt darauf, dass der Impfstoff für Deutschland über die EU bezogen werde. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stehen im ersten Quartal voraussichtlich elf Millionen Dosen des Biontech- und zwei Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs in Deutschland zur Verfügung. Diese beiden Vakzine haben bislang eine EU-Zulassung erhalten.

Um eine Immunität zu erreichen, müssen jeweils zwei Dosen in zeitlichem Abstand gespritzt werden. Im Verlauf des Jahres sollen so viele Dosen geliefert werden, dass jeder in Deutschland geimpft werden kann.

RND/epd