Corona-Krise: Bund-Länder-Treffen bereits am Dienstag

Berlin. Bund und Länder kommen bereits am Dienstag wieder zu einer neuen Corona-Runde zusammen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in der Bundespressekonferenz sagte, wird der Termin um 14 Uhr am Dienstag stattfinden. Zuvor hatte sich bereits eine Vorverlegung des Termins abgezeichnet.

Das Kanzleramt hatte massiv darauf gedrängt, wegen der zunehmenden Verbreitung des mutierten Coronavirus auch in Deutschland den Kurs weiter zu verschärfen. Die für den 25. Januar geplante Ministerpräsidentenkonferenz sei viel zu spät, hieß es schon vor Tagen. Es müsse schnellstmöglich gemeinsam über die Pandemiebekämpfung beraten werden, verlautete aus der Regierungszentrale.

Auch mehrere Ministerpräsidenten hatten eine Vorverlegung des Termins als positiv gesehen.

RND/das