Auftakt des CDU-Parteitags: Wie Merkel und Söder alle in den Schatten stellen

Berlin. Wenn sich der Kreis auf dem Bildschirm zu drehen beginnt, droht Gefahr. Dann setzt der Ton aus, das Bild steht und schon hat man etwas verpasst. Zu Beginn des CDU-Parteitags am Freitagabend dreht sich dieses Rädchen immer wieder einmal unheilvoll, dann steht die Leitung wieder.

Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt diesen ersten komplett digitalen Bundesparteitag in der Geschichte des Landes vorsichtshalber parallel im Livestream des öffentlich-rechtlichen Dokumentationskanals Phoenix laufen. Die Spannung, wie sich die CDU an diesem Wochenende nach der Kampfkandidatur von Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen neu aufstellen wird, könnte nicht größer sein.

Die Sorge um ein tiefes Zerwürfnis der Volkspartei nach ihrer Entscheidung über den Vorsitz hat auch die Kirche erreicht. Kein Parteitag der Christdemokraten beginnt ohne einen ökumenischen Gottesdienst. Ungewöhnlich ist diesmal jedoch die Botschaft, die der Berliner Erzbischof Heiner Koch setzt: Wer verliert, müsse den Sieger fördern. Und der Sieger müsse „um seine Begrenztheit wissen“ und bereit sein, sich helfen zu lassen. Merz sich helfen lassen von Laschet? Laschet einen Sieger Röttgen fördern? Röttgen um seine Begrenztheit wissen? Alles schwer vorstellbar.

Zum Abschied von der glücklosen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer passt die Form des Parteitags. In einer coronabedingt gespenstisch leeren Messehalle in Berlin tritt sie zu ihrer letzten Rede als Vorsitzende an, nach nur zwei Jahren im Amt. „Ich weiß, dass viele von euch sich mehr von mir erhofft haben“, sagt sie. Der Schritt zu ihrem Rücktritt sei schwer gewesen, aber reiflich überlegt und richtig. Aber: „Euren Erwartungen und meinen Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein, das schmerzt.“ Sie fordert zu geschlossener Unterstützung des neuen Vorsitzenden auf. Kramp-Karrenbauer räumt noch einmal ein, dass ihr selbst die Unterstützung im Amt fehlte.

Gescheitertes Experiment

Sie hinterlasse aber eine CDU, in der programmatische Lücken geschlossen worden seien und die bereit für das Superwahljahr 2021 sei, bilanziert sie selbstbewusst. Und mit der CSU vertrage man sich nach dem heftigen Streit über die Migrationspolitik nun auch wieder. Es war Merkels Streit mit der CSU. Kramp-Karrenbauers Bemerkung, dass die CDU mit ihrer Wahl zur Vorsitzenden das Experiment gestartet habe, Kanzlerschaft und Parteivorsitz voneinander zu trennen, kann als Seitenhieb gegen Merkel verstanden werden. Denn dieses Experiment scheiterte, weil Kanzlerin und Parteichefin überraschend schlecht kooperierten.

Merkel macht ihr Grußwort kurz, beendet es aber mit Wucht. Sie hatte vor zwei Jahren zu ihrem Abschied vom Parteivorsitz eine große Rede gehalten. Nun lässt sie sich aus dem Kanzleramt zuschalten, Deutschland-Flagge im Hintergrund. Sie wirkt staatstragend, blickt auf ihre Kanzlerschaft mit all den internationalen Krise seit 2005 zurück und über 2030 hinaus. Die Welt werde sich dann noch schneller drehen als jetzt, sagt sie. Aktuell sei die Corona-Pandemie die schwerste Bewährungsprobe. In allen Krisen hätten die Bürger aber an Stärke gewonnen. Die Themen der Zukunft seien Digitalisierung, Klimawandel und demografischer Wandel.

Die CDU streift sie eher. Die Partei habe große Verdienste und sei immer bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen, resümiert Merkel. Die große Stärke der CDU sei es, für Ausgleich zu sorgen. Und dann spricht sie sich überraschend indirekt für die Wahl von Laschet aus. Überraschend, weil sie sich bisher völlig herausgehalten hat aus dieser Diskussion.

Merkels Wucht und Söders Beitrag

„Ich wünsche mir, dass dieser Parteitag die richtigen Entscheidungen trifft“, erklärt die Frau, die die CDU 18 Jahre lang führte. Und sie fügt hinzu: „Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer Volkspartei in die Hand nimmt.“ Laschet tritt ausdrücklich als Team mit Gesundheitsminister Jens Spahn an. Die Kandidatur von Merz oder Röttgen kann Merkel jedenfalls mit „Team“ nicht gemeint haben.

Spahn und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sind die beiden, die die besten Umfragewerte in der Frage der Kanzlerkandidatur der Union haben. Söder spricht an diesem Abend auch noch. Er ist aus München zugeschaltet. Er spricht von den großen Herausforderungen, die die Union bewältigen müsse: Neuen Schub für die soziale Marktwirtschaft, die Verteidigung der Demokratie.

Nötig seien Mut und Weitsicht und Freude. Je höher der Berg, desto spannender sei der Aufstieg, CDU und CSU müssten sich unterhaken. Gleich wer neuer CDU-Chef werde: „Ich kann, wir können super zusammenarbeiten“, versichert Söder. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagt, bei einem Präsenzparteitag hätte es für diese Rede sicher lauten Applaus gegeben. Kurz bevor Söder vom Bildschirm verschwindet, fragt Ziemiak Söder, der ein Freund origineller Kaffeetassen ist: „Welche Tasse hat Markus Söder heute da? Es ist wahrscheinlich die Parteitagstasse der CDU, nehme ich an.“

Der CSU-Chef antwortet: „Nee, wir sind innovativ, aber so innovativ, dass wir jetzt schon die CDU-Tassen haben, das ist es nicht. Aber wenn ein Angebot der CDU an mich kommt, dann werden wir das natürlich entsprechend gewichten.“ Das wäre dann auch geklärt. Für den neuen CDU-Vorsitzenden wird es kein Selbstläufer, dass er die Kanzlerkandidatur übernehmen wird. Söder wird mitreden. Und wer weiß, was Merkel mit „Team“ genau gemeint hat. Laschet Parteichef, Spahn Kanzlerkandidat?

