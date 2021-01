Reaktionen auf CDU-Wahl: “Verwässerung der Union nach Rechts hat sich nicht durchgesetzt”

Berlin. Nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Chef haben ihm zahlreiche Spitzenpolitiker und Wirtschaftsvertreter gratuliert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekundete Freude über die künftige Zusammenarbeit. “Herzlichen Glückwunsch, lieber @ArminLaschet, zu Deiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit”, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der CDU.

Laschets künftige Vorgängerin, Verteidigungsministerin Annegret-Kramp-Karrenbauer, beschwor Zusammenhalt. “Herzlichen Glückwunsch an Armin Laschet zur Wahl als unserem Vorsitzenden. Danke an Friedrich Merz und Norbert Röttgen für den fairen Wettbewerb. Und jetzt alle zusammen für unsere Union und unser Land”, schrieb sie auf Twitter.

Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beglückwünschte Laschet. „Das ist eine große Aufgabe mit großen Vorgängerinnen & Vorgängern. Ich wünsche ihm dafür ein glückliches Händchen. Dieses Jahr hat es in sich und wird eine Herausforderung für uns alle”, schrieb der Bundesfinanzminister und Vizekanzler am Samstag auf Twitter.

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, freut sich auf einen spannenden Wettbewerb zwischen Grünen und Union. „Glückwunsch an @ArminLaschet zur erfolgreichen Wahl als Parteivorsitzender. Es wird ein spannender politischer Wettbewerb um die Frage, welche Kraft unser Land mutig, entschlossen, mit neuem Schwung aus der Krise führt”, schrieb sie auf Twitter.

CSU-Chef Markus Söder gratulierte Armin Laschet auf Twitter und gab sich als Teamplayer: „Herzlichen Glückwunsch Armin Laschet. Freue mich auf unsere Zusammenarbeit! Gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte der Union fortschreiben”, schrieb er.

Wahl von Armin Laschet: Kritik von Linken und AfD

Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, twitterte: „Mit Laschet hat die CDU nun einen neuen Parteivorsitzenden, aber noch lange keinen Kanzlerkandidaten. Egal, wer dann das Rennen um CDU-Kanzlerkandidatur gewinnt, die CDU wird nicht bereit sein, die Weichen so stellen, dass wir gerecht aus der Krise kommen.”

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch schrieb auf Twitter: “Gut, dass sich eine Verwässerung nach Rechts in der Union nicht durchgesetzt hat. Die Union führt seit 15 Jahren die Bundesregierung und verantwortet somit maßgeblich die tiefe Spaltung unserer Gesellschaft.”

AfD-Chef Jörg Meuthen sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Schlechte Nachrichten für Deutschland: Jetzt wird weitergemerkelt! Das sorgt zumindest für klare Verhältnisse, denn bei Herrn Laschet kommt erst gar niemand auf die Idee, er würde die Union zurück ins konservative Lager führen.”

Ex-SPD-Parteichef Sigmar Gabriel lobte die CDU für die Organisation und den Ablauf des digitalen Parteitages. “Gewinner des Parteitages ist die CDU: absolut professionelles Image, gelungene digitale Organisation & drei politische Schwergewichte zur Auswahl: Da kann man nur gratulieren. Aber als Sozialdemokrat weiß ich: Jetzt kommt die schwierigste Aufgabe: bei Gegenwind zusammenhalten”, schrieb er auf Twitter.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Siegfried Russwurm schrieb per Mitteilung: “Die Industrie gratuliert Armin Laschet und fordert den neuen CDU-Vorsitzenden auf, sich ab sofort für notwendige Investitionen und Weichenstellungen am Standort einzusetzen. Das aktuelle Krisenmanagement und der beginnende Wahlkampf dürfen den Blick auf Dynamik und Zukunftsfähigkeit nicht verstellen, sonst droht ein verlorenes Jahr für richtungsweisende Entscheidungen. Gerade in der Krise zeigt sich, dass der dramatische Rückstand in der Digitalisierung in öffentlicher Verwaltung und im Gesundheitssystem zunehmend zum Standortrisiko wird.”

RND/dpa