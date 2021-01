FFP2-Pflicht und 2-Meter-Abstand: Österreich verlängert Lockdown

Österreich verlängert und verschärft den Corona-Lockdown bis 7. Februar, das verkündete die Bundesregierung um Sebastian Kurz am Sonntag in Wien. Ab dem 25. Januar soll nicht nur im Handel eine FFP2-Maskenpflicht gelten sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem wird der eingeforderte Mindestabstand von einem auf zwei Meter vergrößert. Alle Betriebe sollen auf Homeoffice setzen.

Die Verschärfungen „machen nicht glücklich und sind alles andere als populär, aber es ist notwendig, sie zu treffen, auch wenn es alle schon satt haben“, erklärte Bundeskanzler Kurz. Lockerungen wären in der momentan Situation „Leichtsinn“. Der Handel und Museen sollen unter strengen Auflagen trotzdem wieder öffnen dürfen.

Auch knapp drei Wochen nach Beginn des dritten harten Lockdowns in der Alpenrepublik lag die Zahl der Neuinfektionen am Samstag noch bei mehr als 1700. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich mit seinen knapp neun Millionen Einwohnern über 7000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Kurz: Im Sommer alles wieder normal

Ziel sei es, den Inzidenzwert auf unter 50 pro 100.000 Einwohnern zu drücken. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) sei zuversichtlich, dass sich die Infektionslage innerhalb der nächsten zehn Wochen bessern werde. Bis dahin sollen auch 600.000 Österreicher gegen das Virus geimpft worden sein. Respekt habe die österreichische Bundesregierung jedoch vor der Corona-Mutation B.1.1.7. Die Ausbreitung sei kaum zu verhindern. Es würde sich „in einem unfassbar raschen, dynamischen Tempo in ganz Europa“ ausbreiten. 150 solcher Fälle seien in Österreich bereits identifiziert worden.

Trotz Mutation und einer schleppenden Impfkampagne sei sich Kurz „ganz sicher“, dass seine Prognose für den Sommer eintreffen werde: „Vollkommene Normalität.“

RND/ka