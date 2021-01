CoV Demo - ANTI CORNA DEMO in Wien Wien, Heldenplatz - Maria Theresia Platz, 16. 01. 2021 H C STRACHE - Heinz Christian STRACHE unter den Demonstranten *** CoV Demo ANTI CORNA DEMO in Vienna Vienna, Heldenplatz Maria Theresia Platz, 16 01 2021 H C STRACHE Heinz Christian STRACHE among the demonstrators Quelle: imago images/SKATA

Wien: Tausende demonstrieren mit Strache gegen Corona-Regeln – Festnahmen Wien. Bei einer Demonstration gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Wien sind 23 Menschen festgenommen worden. Zudem wurde gegen mehr als 300 Teilnehmer der Kundgebung Anzeigen erstattet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach Angaben der Polizei setzten sich viele Demonstranten über Abstandsregeln hinweg und verzichteten auf einen Mund-Nasen-Schutz. Insgesamt nahmen am Samstag etwa 10.000 Menschen an der Kundgebung teil, darunter Angehörige der rechten Szene. Corona-Demo: Auch Strache unter Teilnehmern Die Demonstration hatte friedlich begonnen. Später kam es zu Tumulten. Medienvertreter berichteten, angepöbelt und bedroht worden zu sein. Sechs Verdächtige wurden wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Unter den Teilnehmern war auch der ehemalige Vizekanzler und frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. RND/dpa