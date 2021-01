Astrazeneca-Impfstoff bei Senioren möglicherweise kaum wirksam

Berlin. Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca könnte für Menschen über 65 Jahren kaum wirksam sein. Das berichten das “Handelsblatt” und die “Bild”-Zeitung übereinstimmend unter Berufung auf Koalitionskreise und interne Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern.

Demnach befürchte die Bundesregierung, dass der in der Europäischen Union noch nicht zugelassene Impfstoff bei Senioren nur eine Wirksamkeit von weniger als zehn Prozent habe. Im Bericht des “Handelsblatt” heißt es konkret, die Bundesregierung rechne “nur mit einer Wirksamkeit von acht Prozent bei den über 65-Jährigen.”

Eine Zulassung des Impfstoffes war für diesen Freitag erwartet worden. Hoffnung wurde unter anderem deshalb in den Astrazeneca-Impfstoff gesetzt, weil für dessen Transport keine starke Kühlung wie für den Biontech-Impfstoff notwendig ist. Er könnte deshalb bevorzugt durch mobile Impfteams eingesetzt werden, die etwa Senioren zuhause aufsuchen.

Sollten sich die Befürchtungen über die mangelnde Wirksamkeit bewahrheiten, könnte das jedoch eine Zulassung lediglich für die Impfung jüngerer Personen bedeuten. Für die Impfstrategie der Bundesregierung würde das einen weiteren schweren Rückschlag bedeuten.

Astrazeneca hatte erst am vergangenen Freitag erklärt, bis Ende März statt der vereinbarten 80 Millionen Impfdosen lediglich 32 Millionen Dosen an die EU liefern zu können. Grund seien Probleme in der europäischen Lieferkette. In der EU gibt es hingegen die Vermutung, Astrazeneca habe der EU zugesicherte Impfstoffe an andere Länder verkauft. Die EU-Kommission schlug deshalb am Montag ein Transparenzregister zur Erfassung der Exporte von Corona-Impfstoffen aus der EU vor.

