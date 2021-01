US-Senat bestätigt Antony Blinken als Außenminister

Washington. Der US-Senat hat Antony Blinken als neuen Außenminister bestätigt. Das Votum fiel am Dienstag mit 78 zu 22 Stimmen zugunsten Blinkens aus. Der langjährige Vertraute des neuen Präsidenten Joe Biden wird damit der 71. Chefdiplomat der Vereinigten Staaten und folgt auf Mike Pompeo, der unter Ex-Präsident Donald Trump diente.

Das Außenministeramt gilt als der bedeutendste Posten im US-Kabinett, der Amtsträger steht in der Nachfolgeregelung für den Fall von Tod, Rücktritt oder Amtsunfähigkeit des Präsidenten an vierter Stelle. Erwartet werde, dass Blinken nach seiner Vereidigung am Mittwoch an die Arbeit gehe, verlautete aus dem Außenministerium in Washington.

Unter Biden kommt Blinken die Aufgabe zu, die „America-First“-Doktrin der Trump-Regierung zurückzudrehen, durch die aus Sicht von Experten internationale Bündnisse der USA geschwächt wurden.

Der 58-jährige Blinken kann auf langjährige diplomatische Erfahrung zurückgreifen und gilt bei den Demokraten seit vielen Jahren als ein außenpolitisches Schwergewicht. Der Absolvent der Harvard-Universität und der juristischen Fakultät der Columbia-Universität diente unter Ex-Präsident Bill Clinton im Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus, ehe er Stabsleiter des Senatsausschusses für Auswärtiges wurde, als der damalige Senator Biden Vorsitzender des Gremiums war.

Blinken will Amerika wieder der Welt zuwenden

In den Anfangsjahren der Präsidentschaft von Barack Obama kehrte Blinken zum Nationalen Sicherheitsrat zurück. Er wurde nationaler Sicherheitsberater des damaligen Vizepräsidenten Biden, später wechselte Blinken ins Außenministerium, wo er Stellvertreter des damaligen Chefdiplomaten John Kerry wurde.

Blinken versprach, die treibende Kraft hinter den Anstrengungen der neuen Regierung zu sein, die US-Beziehungen zum Rest der Welt wieder aufzuwerten, nachdem in der Trump-Ära langjährige Allianzen bewusst infrage gestellt wurden.

„Amerikanische Führung zählt noch immer“, sagte Blinken in seiner Anhörung vor dem Senatsausschuss für Außenpolitik am 19. Januar. „Die Realität ist, dass sich die Welt einfach nicht selbst organisiert. Wenn wir nicht engagiert sind, wenn wir nicht führen, dann wird wahrscheinlich eines von zwei Dingen passieren. Entweder irgendein anderes Land versucht unseren Platz einzunehmen, aber nicht in einer Weise, die unsere Interessen und Werte vorantreiben dürfte, oder vielleicht genauso schlecht, niemand tut es und dann hat man Chaos.“

In vielen Punkten soll es keinen Bruch mit Trumps Politik geben

Die Biden-Regierung werde sowohl mit Demut als auch Selbstvertrauen an die Welt herantreten, versprach Blinken. „Wir haben daheim viel Arbeit zu tun, um unsere Stellung im Ausland zu verbessern.“

Trotz Zusagen einer Rückbesinnung auf amerikanischen Führungsanspruch und einer Wiederherstellung ramponierter Beziehungen zu Verbündeten in Europa und Asien stellte Blinken aber bei seiner Anhörung im Senat auch klar, dass er mit vielen außenpolitischen Initiativen Trumps übereinstimme. So trat er für die sogenannten Abraham-Abkommen ein, durch die das Verhältnis zwischen Israel und etlichen arabischen Staaten normalisiert wurde.

Er sei auch für eine harte Linie im Umgang mit China, wenn es etwa um den Stand der Menschenrechte und das als aggressiv kritisierte Vorgehen Pekings im Südchinesischen Meer gehe, betonte er. Zugleich deutete Blinken an, dass die Biden-Regierung daran interessiert sei, den Iran wieder zur Einhaltung des Atomabkommens von 2015 zu bewegen, aus dem die USA 2018 unter Trump ausgestiegen waren.

Unter Trump waren auffallend viele Mitarbeiter der höheren oder mittleren Ebene des Außenministeriums entweder vorzeitig in den Ruhestand gegangen oder hatten dem diplomatischen Dienst ganz den Rücken gekehrt. Als Grund gaben sie mangelnde Aufstiegschancen unter einer Regierung an, die ihre Expertise aus ihrer Sicht nicht zu schätzen wisse. Blinken stellte sich daher hinter Forderungen von ranghohen Akteuren in der nationalen Sicherheitspolitik, wieder in großem Stil in die amerikanische Diplomatie zu investieren.

