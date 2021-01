Impfgipfel von Bund und Ländern ist für Montagabend geplant

Berlin. Der Impfstoffmangel in Deutschland soll gelöst werden: Es soll schon in der nächsten Woche, voraussichtlich Montagabend, einen Impfgipfel geben.

„Dieser Termin steht so gut wie fest“, hieß es nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Donnerstag in Länderkreisen.

In der Woche darauf könnte es dann am 8. Februar wieder ein Gespräch der Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten mit Wissenschaftlern und am 9. Februar eine Ministerpräsidentenkonferenz geben, hieß es.

Es müsse rechtzeitig vor Fristende des bis zum 14. Februar laufenden Lockdowns neue Entscheidungen geben.

Bei dem Impfgipfel soll ein verlässlicher Impfplan für die nächsten Monate besprochen werden.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte dem RND auf die Frage, ob es beim Versprechen von Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn bleibe, dass bis zum 21. September alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben: Ich kenne dazu keine anderen Aussagen.

Bei dem Treffen sollen Länder, Bund, Pharma-Firmen und Vertreter der EU zusammenkommen.

