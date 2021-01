RKI-Chef zu Corona-Mutationen: „Wissen noch nicht, ob Geimpfte auch immun sind“

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland scheint sich allmählich zu entspannen. Seit Mitte Januar geht die Zahl der Neuinfektionen sichtbar zurück. Bis Freitagmorgen verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) 14.022 neue Fälle – das sind rund 3800 Fälle weniger als vergangene Woche. Auch bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz zeichnet sich ein Rückgang ab. Am Donnerstag lag sie erstmals seit Ende Oktober wieder unter der Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Immer mehr Fälle mit neuen Corona-Varianten

„Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Das reicht aber noch nicht. Wir wollen weiter runter mit den Zahlen.“ Die Fallzahlen zu reduzieren, ist auch angesichts der sich ausbreitenden neuen Coronavirus-Varianten von Bedeutung. Denn bei hohen Inzidenzen ist das Risiko für Mutationen größer.

Nach Angaben von RKI-Präsident Lothar Wieler werden inzwischen „immer mehr Fälle und Ausbrüche“ mit neuen Virusvarianten gemeldet, deren Eigenschaften noch größtenteils unbekannt seien. Zum Beispiel sei noch unklar, ob die Varianten gefährlicher sind als der Wildtyp von Sars-CoV-2. Und: „Wir wissen noch nicht, ob Geimpfte auch gegen die neuen Varianten immun sind“, so Wieler.

Ema entscheidet heute über Zulassung für Astrazeneca-Impfstoff

2,2 Prozent der deutschen Bevölkerung haben bisher eine Erstimpfung erhalten. Ziel sei es, allen über 80-Jährigen im ersten Quartal ein Impfangebot machen zu können, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn. Er kündigte für heute ferner die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Astrazenca an. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema berät in diesen Stunden über das Vektor-Vakzin, das zuerst in Großbritannien zugelassen worden war.

Fraglich bleibt, ob der Astrazeneca-Impfstoff von der Ema für alle Altersgruppen zugelassen wird. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Donnerstag das Vakzin nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen. Grund für die Einschränkung sei, dass es noch „keine ausreichenden Daten“ zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren gebe.

Spahn: „Es liegen noch einige harte Wochen der Knappheit des Impfstoffes vor uns“

Bisher sind in Europa die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Pfizer sowie Moderna zugelassen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn haben die Bundesländer inzwischen mehr als 3,5 Millionen Impfdosen erhalten. Davon seien 2,2 Millionen Dosen verimpft worden – rund 400.000 davon waren Zweitimpfungen.

„Der Start der Impfkampagne war schwierig“, räumte der CDU-Politiker ein. Im ersten Quartal rechnet er mit rund zwölf Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna. Sollte der Astrazeneca-Impfstoff zugelassen werden, wären wohl weitere drei Millionen Dosen verfügbar. Spahn stellte aber klar: „Es liegen noch einige harte Wochen der Knappheit des Impfstoffes vor uns.“

Von Laura Beigel/RND