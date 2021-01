US-Sicherheitsberater: „Die Deutschen sind immer ein bisschen schwierig“

Washington. Die künftige Zusammenarbeit mit Europa wird aus Sicht des Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, intensive Beratungen und „etwas Beharrlichkeit“ erfordern.

„Es ist nicht so einfach wie einfach den Hörer abzunehmen und zu sagen: Hey, wir reden miteinander und entwerfen einen gemeinsamen Ansatz und wir können das an einem Tag oder in einer Woche machen, denn wir haben nicht bei jedem dieser Themen völlig übereinstimmende Sichtweisen“, sagte Sullivan am Freitag in einem Gespräch mit dem United States Institute of Peace, an dem auch sein Vorgänger Robert O’Brien teilnahm. „Es gibt einige Herausforderungen, sogar zwischen uns, bei Handelsfragen und anderen Dingen.“

Sullivan betonte die Bedeutung des transatlantischen Verhältnisses: Wenn es um China, die Klimakrise oder innerstaatlichen gewalttätigen Extremismus gehe, könne Einigkeit die USA und Europa stärken. Es werde aber Arbeit erfordern, ein gemeinsames Bild von den Bedrohungen und Herausforderungen zu erlangen, denen man gegenüberstehe, und wie man ihnen am besten begegne.

Auf die deutliche Kritik an Deutschland, die sein Vorgänger an Deutschland äußerte, ging Sullivan nicht ein. „Die Deutschen sind immer ein bisschen schwierig und sie haben engere Beziehungen mit China und Russland, als wir vielleicht wollen“, sagte O’Brien und nannte etwa den Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2. „Deutsche Interessen weichen von Zeit zu Zeit und in großem Maße von US-Interessen ab und sie haben einen unglaublichen Einfluss auf Europa.“ Das sei möglicherweise eine noch größere Herausforderung für die USA als der Brexit.

Neue US-Regierung will wieder mit Iran ins Gespräch kommen

Nach einem konfrontativen Kurs unter Ex-Präsident Donald Trump will die neue US-Regierung wieder auf den Iran zugehen. Mit einer Rückkehr zur Diplomatie hoffe man, auch das iranische Atomprogramm zurück “in die Schachtel” zu bekommen sagte Sullivan. Außenminister Antony Blinken nominierte den Nahost-Experten Rob Malley zum neuen Iran-Sondergesandten.

Unter Ex-Präsident Barack Obama hatten die USA gemeinsam mit anderen Weltmächten das internationale Atomabkommen mit dem Iran geschlossen, aus dem dann Trump aber einseitig ausgetreten war. Die Führung in Teheran hielt sich daraufhin nach und nach auch nicht mehr an ihre eigenen Verpflichtungen und reicherte unter anderem Uran deutlich höher an als vereinbart, wodurch es sich technisch dem möglichen Bau einer Atombombe wieder annäherte.

Die Wiederherstellung der Beschränkungen für den Iran sei eine der wichtigsten Aufgaben für die Regierung von Präsident Joe Biden, sagte Sicherheitsberater Sullivan.

Der Sondergesandte Malley, der unter Obama bereits an den Verhandlungen zum Atomprogramm mit dem Iran beteiligt war, habe gezeigt, dass er genau für eine solche Aufgabe die nötige Erfahrung habe, sagte der Sprecher des US-Außenministerium, Ned Price. Malley war auch schon im Jahr 2000 an den Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern in Camp David beteiligt gewesen.

