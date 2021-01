Proud Boys and pro-Trump supporters gather at the U.S. Capitol to protest against the Electoral College vote count that would certify President-elect Joe Biden as the winner in Washington, DC on Wednesday, January 6, 2021. Under federal law, Jan. 6 is the date Electoral College votes determining the next president are counted in a joint session of Congress. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAP20210106203 LeighxVogel Quelle: imago images/UPI Photo

Sturm aufs Kapitol: Anklage gegen rechtsextreme Proud Boys New York. Zwei Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Proud Boys sind wegen des Sturms auf das US-Kapitol angeklagt worden. Ihnen werde unter anderem Verschwörung zu einem Verbrechen vorgeworfen, hieß es in der Anklageschrift, die der Nachrichtenagentur am Samstag vorlag. Einer der beiden Männer, der 43-jährige Dominic P., war demnach auf Videoaufnahmen dabei zu sehen, wie er mit dem gestohlenen Schild eines Polizisten ein Fenster am Kapitol einschlug und damit zahlreichen Randalierern den Weg ins Gebäude ebnete. Mehr als 150 Personen wurden bisher wegen des Sturms auf das Kapitol durch gewaltbereite Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump auf Bundesebene angeklagt beziehungsweise wurden Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Kürzlich wurden auch drei Mitglieder einer paramilitärischen Gruppe wegen Verschwörung zu einem Verbrechen angeklagt. Die am Freitag erhobenen Vorwürfe gegen die Proud Boys, sind aber - soweit bekannt ist - die ersten gegen Mitglieder der Gruppe, die Trump im Wahlkampf aufgefordert hatte „bereitzustehen“. Ermittler finden bei Durchsuchungen Feuerwaffen, Sprengstoff und Gift Die Anklagen der Staatsanwälte im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol werden zunehmend härter. Der ehemalige Soldat P. und der mit ihm angeklagte William P. waren zuvor wegen illegalen Betretens des Kapitols verhaftet worden. Die Anklage wurde nun aber deutlich ausgeweitet, unter anderem um den Punkt der Verschwörung mit dem Ziel, die Polizei beim Schutz des Kapitols zu behindern. Anwälte der beiden gingen auf die Anklage zunächst nicht ein. P. ist seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden Anleitungen zur Herstellung von Feuerwaffen, Sprengstoff und Gift gefunden. Zeugenberichten zufolge sprach die Gruppe um P. später darüber, dass sie jeden unliebsamen Abgeordneten umgebracht hätte, den sie erwischt hätte, auch den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence. Frauen, die Nancy Pelosi „in ihr verdammtes Hirn schießen“ wollten, angeklagt Ebenfalls am Freitag wurden die Anklagen gegen zwei Frauen aus Pennsylvania zugelassen, wie die „Washington Post“ berichtet. Von den beiden war ein Selfie-Video in den sozialen Netzwerken zu sehen. Darin filmten sie sich beim Sturm auf das Kapitol und sagten: „Wir sind ins Kapitol eingedrungen. Wir sind reingekommen, wir haben unseren Part erfüllt.“ Weiter sagen sie über die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi: „Wir haben nach Nancy geschaut, um ihr in ihr verdammtes Hirn zu schießen, aber wir haben sie nicht gefunden.“ Die beiden Frauen hatten zunächst behauptet, nur bei anderen „Make Amerika Great Again“-Protesten gewesen zu sein, aber nicht beim Sturm auf das Kapitol. Mit Videoaufnahmen konfrontiert, räumten sie ihre Lügen ein. Sie gaben im Verhör an, sie hätten Pelosi nicht wirklich erschießen wollen. Die Frauen gaben an, im Laufe der Demonstration vor dem Kapitol eingedrungen zu sein, sie hätten keinen Plan gehabt. Sie sagten, sie hätten sich nur 30 bis 60 Sekunden im Kapitol aufgehalten. RND/AP/msk