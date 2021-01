Brüssel. Im Kampf gegen die Pandemie macht die EU-Kommission eine schlechte Figur. Was die Impfgeschwindigkeit angeht, hinkt Europa seit Wochen den USA, Israel und dem Brexit-Land Großbritannien hinterher. Das muss auf lange Sicht nicht so bleiben. Gegenwärtig sieht es aber leider danach aus, als habe die Strategie, die Impfstoffe gemeinsam zu beschaffen, die EU zurückgeworfen.

Es stellt sich nun heraus, dass die Entscheidung falsch war, den Prozess der Beschaffung über das Tempo der Beschaffung zu stellen – und die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten über die individuellen Spielräume für die einzelnen Regierungen.

Allerdings ist das ein klassisches Ex-post-Urteil: Im Nachhinein weiß jeder, wie man es hätte besser machen können, ja müssen. Dabei konnte angesichts der Einzigartigkeit der Pandemie und fehlender Erfahrung mit einer Krise weltweiten Ausmaßes im vorigen Sommer niemand ahnen, welcher Impfstoff das Rennen machen würde.

Schuldzuweisungen helfen nicht weiter

Schuldzuweisungen an die EU-Kommission, sie habe zu spät zu wenig und davon auch noch das Falsche bestellt, helfen nicht weiter. Erstens waren die Nationalstaaten an den Entscheidungen beteiligt und haben das Geld zur Verfügung gestellt. Zweitens kommt kein einziges zusätzliches Fläschchen Impfstoff zum Beispiel nach Bayern, nur weil da Ministerpräsident Markus Söder von seinen eigenen Problemen im Kampf gegen Corona ablenken will, indem er nach Brüssel zeigt.

Es gibt viele Söders in Deutschland und in Europa. Seit Gründung der Union berufen sie sich in Extremsituationen immer auf eine ungeschriebene Regel: Klappt etwas in Europa, dann war es das Verdienst der nationalen Regierung. Läuft etwas schief, war Brüssel schuld.

Das ist Unfug. In normalen Zeiten lässt sich vielleicht noch darüber hinwegsehen, wie durchsichtig das Vorgehen solcher Sonntags- und Schönwetter­europäer ist. In Zeiten einer Pandemie sind Schuldzuweisungen aber lähmend und gefährlich. Wir werden die Seuche nur gemeinsam überwinden – und Gemeinsamkeit ist in diesem Fall tatsächlich grenzenlos.

Hätte etwa die deutsche Bundesregierung auf eigene Rechnung mit den Pharmakonzernen verhandelt, hätte es durchaus sein können, dass unterm Strich mehr Impfstoffe schneller verfügbar gewesen wären. Aber es hätte auch das Gegenteil eintreten können.

Und selbst wenn Deutschland für sich exzellente Konditionen herausgehandelt hätte: Kleinere, ärmere EU-Länder hätten das nicht vermocht. Und schon würde es da wieder – wie zur Euro-Krise – heißen: Die Deutschen machen ihr Ding, und wir gucken in die Röhre.

Zudem steht fest: Um die Reisefreiheit in ganz Europa wiederzubekommen und den Binnenmarkt zu erhalten, muss es in der gesamten EU einen ausreichenden Schutz vor dem Virus geben. Impfnationalismus sorgt nicht dafür.

Es braucht ein tiefes Durchatmen

Sicher: Die Europäische Union hat einen entscheidenden Webfehler. Im komplexen Zusammenspiel zwischen EU-Kommission, 27 Nationalstaaten und dem Europaparlament ist in der Regel nur eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner möglich. Eine Reform der Arbeitsabläufe in Brüssel ist dringend nötig. Es muss mehr Transparenz geben. Das hätte möglicherweise Fehler bei der Impfbestellung und den erbitterten Streit mit dem Pharmakonzern Astrazeneca verhindert.

Vor allem aber braucht es jetzt einen Moment des Durchatmens. Die EU-Kommission hyperventiliert. Jetzt werden plötzlich Exportbremsen für Impfstoffe debattiert. Das sind Eingriffe, die dieselbe EU noch vor wenigen Tagen abgelehnt hat. Jetzt wäre es auch fast zu einem diplomatischen Desaster gekommen, als die EU die Grenze zwischen Irland und Nordirland für Impfstoff­ausfuhren schließen wollte. Das ist ausgerechnet die Grenze, die Europa in langen Jahren quälender Brexit-Verhandlungen für unantastbar erklärt hat.

Das sind vermeidbare Fehler, die EU-Kritiker vor Freude tanzen lassen. Vor allem aber sind es hektisch vorgebrachte Vorschläge, die das Vertrauen in eine besonnene Handlungsfähigkeit der EU erschüttern. Weil sie zugleich nicht garantieren, dass die Versorgung mit Impfstoff beschleunigt wird, sollte man besser die Finger davonlassen.

Von Damir Fras/RND