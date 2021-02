Proteste in Russland: Die Kraftprobe wird nicht allein von Putin entschieden

Berlin. Die Bilder, die wir derzeit aus Russland sehen, erinnern nicht an den G20-Gipfel 2017 in Hamburg, sie erinnern eher an den Herbst 1989 in Leipzig. Keine brennenden Autos, kein vermummter Mob, der Supermärkte plündert und Schaufensterscheiben einschlägt. Die Bilder aus Russland zeigen friedliche Menschen, die etwas verändert wissen wollen in ihrem Land. Es geht nicht nur um den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, es geht um Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Demokratie.

Da demonstriert, was wir im Westen Zivilgesellschaft nennen. Und die Staatsmacht geht brutal dagegen vor. Es liegt eine Spannung in der Luft wie einst in der DDR: Geht die Sache gut aus oder schlecht? Ist eine friedliche Bewältigung des Konflikts noch möglich oder kommt die „Pekinger Lösung“?

Im Juni 1989 walzte chinesisches Militär die von den Reformbestrebungen in der Sowjetunion, in Ungarn und in Polen inspirierten Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking mit Panzern nieder. Es gab Hunderte Tote, Tausende Verletzte und im Anschluss verschärfte Repressionen gegen Andersdenkende mit Todesurteilen und langjährigen Haftstrafen.

In der DDR bekam die Reformbewegung die Kurve, auch weil es im Machtapparat selbst Leute gab, die einsahen, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Den Aufruf zum Gewaltverzicht am Abend des 9. Oktober 1989 in Leipzig hatten außer Gewandhaus-Kapellmeister Kurt Masur, ein Pfarrer, ein Kabarettist und drei SED-Bezirks-Funktionäre unterzeichnet. Danach zogen erstmals 70.000 Menschen friedlich über den Innenstadtring.

Die Kraftprobe in Moskau wird nicht von Wladimir Putin allein entschieden. Hinter ihm steht eine mächtige Gruppe aus Militärs, Geheimdienstlern und Oligarchen. Die Frage ist, ob es in dieser Gruppe Reformkräfte gibt, und wenn ja, wie stark sie sind.

Von Jan Emendörfer/RND