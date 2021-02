Nawalny-Urteil: Kreml sieht keine politischen Auswirkungen

Moskau. Die umstrittene Inhaftierung des Moskauer Oppositionsführers Alexej Nawalny hat nach Kremlangaben keine größeren Auswirkungen auf die politische Lage in Russland. „Im Land läuft die Vorbereitung auf die Parlamentswahlen, die im September stattfinden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. „Das ist ein facettenreicher Prozess, deshalb kann man nicht von einem bedeutenden Einfluss sprechen“, sagte Peskow mit Blick auf die Straflager-Haft gegen Nawalny.

Der einflussreichste Oppositionelle wollte im Herbst das Machtmonopol der Kremlpartei Geeintes Russland brechen, muss nun aber länger in Haft. In einem international kritisierten Prozess hatte ein Gericht in Moskau Nawalny am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Haft im Straflager verurteilt. Ihm werden aber noch ein mehrmonatiger Hausarrest und Haftzeiten angerechnet, so dass seine Anwälte von zwei Jahren und acht Monaten im Straflager ausgehen.

Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis geht derweil von einem breiten Konsens innerhalb der EU über neue Sanktionen gegen Russland aus. „Ich glaube, da eine echte Haftstrafe schon verhängt worden ist, sollten die Sanktionen praktisch automatisch und ohne größeren Widerstand der europäischen Minister in Kraft treten”, sagte er am Mittwoch im litauischen Radio. Wegen der Inhaftierung Nawalnys werden in der EU bereits seit dem vergangenen Monat neue EU-Strafmaßnahmen gegen Russland diskutiert. Sollte es wider Erwarten Vorbehalte geben, könnte Litauen unabhängig von der EU nationale Sanktionen verhängen, sagte Landsbergis.

Litauen fordert harten Kurs gegen Russland

Litauen hatte sich – wie auch Estland und Lettland – bereits vor dem Gerichtsurteil für einen harten Kurs gegen Moskau ausgesprochen. „Einige Länder hatten vorgeschlagen, abzuwarten, ob wirklich eine echte Haftstrafe verhängt wird”, sagte Landsbergis. „Meiner Meinung nach war es keine gute Entscheidung, da Russland keine Anzeichen machte, dass es beabsichtige, Nawalny freizulassen.”

Auch Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda rief die EU und die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Das Urteil gegen Nawalny sei ein Vergehen gegen Menschenrechte und demokratische Werte. „Der stalinistische Ansatz ‚kein Mensch, kein Problem‘ wird in Russland immer noch angewendet”, schrieb er auf Twitter.

Kremlsprecher Dmitri Peskow kommentierte das international kritisierte Urteil nicht. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen „Hysterie“ vor.

1400 Festnahmen bei Protesten

Gegen die Inhaftierung Nawalnys hatte es am Dienstag nach dem Richterspruch spontane Massenproteste gegeben. Mehr als 1400 Menschen wurden festgenommen. Die Polizei ging teils mit roher Gewalt vor. Peskow verteidigte den Einsatz gegen die ungenehmigten Proteste. Der Kreml sei besorgt wegen des Ausmaßes. „Es handelt sich um eine Aktivität, die zweifellos ziemlich hart bekämpft werden sollte“, sagte Peskow. Er nannte die Demonstranten „Provokateure“. Präsident Wladimir Putin hatte sie mit „Terroristen“ verglichen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte ein zunehmend repressives Vorgehen gegen Andersdenkende in Russland. Die Übergriffe gegen friedliche Demonstranten hätten eine neue Qualität. „Es wurden in Moskau mehr Menschen inhaftiert, als es Gefängniszellen gibt“, sagte Peter Franck, Russland-Experte bei Amnesty in Deutschland. Die Organisation verurteilte die Gerichtsentscheidung gegen Nawalny als „unrechtmäßig“. Das Gericht hatte eine Bewährungsstrafe in einem Verfahren von 2014 gegen Nawalny aufgehoben und in echte Haft umgewandelt.

RND/dpa