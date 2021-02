Bundesregierung stellt Schutzbrief gegen Genitalverstümmelung vor

Berlin. Um Mädchen besser vor Genitalverstümmelung zu schützen, sollen Familien künftig einen Schutzbrief von der Bundesregierung erhalten. Ein entsprechendes Dokument in Reisepass-Format mit rechtlichen Hinweisen und Hilfsangeboten stellte Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) am Freitag in Berlin vor. „Wir wollen handeln gegen eine der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen der Welt“, sagte Giffey vor dem internationalen Tag gegen Genitalverstümmelung. In Deutschland seien rund 68.000 Frauen betroffen - 15.000 Mädchen seien davon bedroht, etwa bei Reisen in ihre Herkunftsländer verstümmelt zu werden.

Mit dem Schutzbrief solle klar gemacht werden, dass auch eine im Ausland durchgeführte Genitalverstümmelung eine schwere Straftat sei, betonte Giffey. „Es drohen 15 Jahre Haftstrafe, um das ganz klar zu machen.“ Das Schreiben soll in mehrere Sprachen übersetzt werden und etwa über Beratungsstellen oder auch Schulen an potenziell Betroffene ausgegeben werden. Neben der Strafandrohung soll der Schutzbrief aber auch der Aufklärung dienen und die Kommunikation mit den Familien verbessern.

“Manchmal könnte ich schreien, schreien, schreien”

„Manchmal möchte ich einfach raus aus meiner Beratung gehen und schreien, schreien, schreien“, schilderte Gwladys Awo, die Vorsitzende des Vereins Lessan e.V., der sich gegen Genitalverstümmelung einsetzt. Es tue weh, ein achtjähriges Mädchen zu sehen, deren Klitoris komplett zugenäht sei. „Mit so einem Schutzbrief hab ich etwas in der Hand“, sagte Awo. Wenn etwa die Familie im Herkunftsland Druck ausübe, eine Genitalverstümmelung vorzunehmen, könne man das Dokument vorweisen.

Weltweit sind über 200.000 Millionen Frauen von Genitalverstümmelung betroffen, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) mitteilte. Die Praxis werde als Voraussetzung für die Heirat oder als Übergang in die Erwachsenenwelt angesehen. Gerade in Lockdown-Zeiten zeigten Erfahrungsberichte aus Ostafrika, dass viele Mädchen zuhause blieben und in ihren Gemeinschaften Verstümmelung ausgesetzt seien.

RND/dpa