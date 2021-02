„Anne Will“: Gäste, Thema und Informationen zur aktuellen Sendung

Immer sonntags vor den Tagesthemen: Anne Will wirft mit Gästen aus Politik und Medien einen Blick auf das aktuelle gesellschaftliche Leben und diskutiert wichtige politische Fragen. Regulär läuft eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer am Sonntagabend, 21.45 Uhr im Ersten. Worum es in der nächsten Ausgabe geht und welche Gäste dabei sind, erfahren Sie hier.

Thema bei „Anne Will“ am Sonntag, 28.02.2021

Am Mittwoch, 3. März, steht der nächste „Corona-Gipfel“ zwischen Bund und Ländern an. Der Druck auf die politischen Entscheidungsträger, Öffnungsperspektiven zu präsentieren, nimmt zu. „Die Leute haben die Schnauze voll“, sagt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Mehrere Bundesländer öffnen nun schon vorab im Alleingang weitere Bereiche. Bundeskanzlerin Angela Merkel hingegen knüpft „umfassende Schnelltests“ an eine Öffnungsstrategie und dämpft Erwartungen weiterer Lockerungen ab Mittwoch.

Ist das „Fahren auf Sicht“ immer noch der richtige Weg in der Pandemie-Bekämpfung? Warum gelingt es Bund und Ländern nicht, eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen das Virus zu entwickeln? Wie kann wieder mehr Normalität im Alltag zugelassen werden? Welche Rolle könnte Technik hierbei spielen? Über dieses Thema diskutiert Anne Will mit ihren Gästen am Sonntagabend.

„Anne Will“: Gäste am 28. Februar

Diese Gäste diskutierten mit Anne Will am Sonntag, 28. Februar 2021:

Helge Braun (CDU, Chef des Bundeskanzleramts und Mitglied im Corona-Kabinett) Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Bundesjustizministerin a.D.) Christiane Woopen (Vorsitzende des Europäischen Ethikrats) Smudo (Musiker und Rapper „Die Fantastischen Vier“, Mitentwickler der „Luca“-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten)

Sendezeiten von „Anne Will“: Wo und wann läuft eine neue Ausgabe?

Regulär strahlt die ARD eine neue Ausgabe von „Anne Will” immer sonntags um 21.45 Uhr im Ersten aus. Weltweit empfangbar ist „Anne Will“ zudem über Deutsche Welle. Dort läuft die aktuelle Ausgabe zu mehreren Sendezeiten.

„Anne Will“ im Livestream sehen

Parallel zur Austrahlung im Free-TV ist eine neue Folge von „Anne Will” auch als Livestream im Internet zu sehen. Auch das Deutschlandradio hat in der Regel einen Livestream zu „Anne Will” im Programm.

In der ARD-Mediathek lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn um 21.45 Uhr ist also nicht nötig.

Hier geht’s zur ARD-Mediathek.

Sendung verpasst? Hier laufen Wiederholungen von „Anne Will“

Wiederholungen der aktuellen Ausgabe von „Anne Will” laufen in der Regel auf verschiedenen Sendern der ARD. Für Wiederholungen der Ausgabe am 28. Februar 2021 gibt es folgende Sendetermine im Free-TV:

Montag, 01.03.2021, 00.55 Uhr: NDR, Radio Bremen TV Montag, 01.03.2021, 03.40 Uhr: Das Erste Montag, 01.03.2021, 09.30 Uhr: Phoenix Montag, 01.03.2021, 20.15 Uhr: tagesschau24 Dienstag, 02.03.2021, 01.10 Uhr: 3sat

Darüber hinaus stehen Zuschauern alte Ausgaben von „Anne Will” noch Monate nach ihrer Erstaustrahlung im Online-Archiv des Ersten zur Verfügung.

RND/pf/mit ARD