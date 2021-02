Borrell-Sprecher verteidigt Besuch in Moskau

Brüssel. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell hat den Moskau-Besuch des Spaniers gegen alle Kritik verteidigt. Hauptziel der Reise sei gewesen, klare Botschaften der EU zum Fall des inhaftierten russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny, über die Beziehungen zu Russland und das russische Verhalten in Europa zu übermitteln, sagte der Sprecher am Montag in Brüssel. „Das wurde gemacht. Das wurde sehr klar und entschieden an die russische Seite übermittelt.“

Der EU-Topdiplomat war in den vergangenen Tagen insbesondere dafür kritisiert worden, dass er Lawrow während der gemeinsamen Pressekonferenz nicht mehr Kontra gegeben habe. Der Sprecher betonte nun, eine solche Pressekonferenz sei nicht der Ort für Diskussion oder Konfrontation. Der Sprecher von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen stellte klar, dass Borrell nach wie vor den Rückhalt der Deutschen habe.

Das Gespräch zwischen Borrell und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sei mitunter angespannt gewesen, sagte dessen Sprecher. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland seien an einem historischen Tiefpunkt. Die russische Reaktion auf die EU-Bemühungen deuteten darauf hin, dass Russland die Konfrontation fortsetzen wolle. Dies werde in die laufenden Beratungen der EU-Staaten einfließen, um zu sehen, welche Konsequenzen daraus gezogen werden.

Borell bedauert nicht nach Moskau gegangen zu sein

„Er (Borrell) bedauert natürlich nicht, dass er nach Moskau gegangen ist“, sagte der Sprecher. Borrell sei ein Diplomat und dies bedeute, sich mit anderen auseinanderzusetzen – auch mit schwierigen Partnern.

Borrell hatte am Freitag bei Gesprächen in Moskau die Freilassung Nawalnys gefordert. Noch während des Besuchs erklärte das russische Außenministerium drei EU-Diplomaten „zu unerwünschten Personen“.

In einem Blog-Eintrag vom Sonntagabend schrieb Borrell, er habe davon während der Gespräche mit Lawrow aus sozialen Medien erfahren. Er habe Lawrow sofort dazu aufgefordert, die Entscheidung rückgängig zu machen – allerdings vergebens. Mit Blick auf die Entwicklung der russischen Gesellschaft und die geostrategischen Wahlen Russlands sei er tief besorgt nach Brüssel zurückgekehrt, schrieb Borrell.

Polen organisierte am Montag eine Videokonferenz zwischen Nawalnys Team sowie Vertretern der 27 EU-Staaten und der Botschafter der USA, Kanadas, Großbritanniens und der Ukraine.

RND/dpa