Russland protestiert gegen Ausweisung eines Diplomaten

Berlin. Russland hat am Montagabend heftig gegen die Ausweisung eines russischen Diplomaten aus Deutschland protestiert. „Diesen Beschluss betrachten wir als eine unbegründete und unfreundliche Maßnahme, die nicht zu einer positiven Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen beiträgt“, teilte die Russische Botschaft in Berlin in einer Erklärung mit, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Dagegen protestieren wir entschieden“, heißt es in der Mitteilung, in der die russische Seite darauf verweist, dass die Ausweisung eines Mitarbeiters der deutschen Botschaft in Moskau veranlasst worden sei, nachdem dieser nachweislich „am 23. Januar 2021 an nicht genehmigten Demonstrationen“ in Russlands Hauptstadt teilgenommen hatte, „was inakzeptabel ist und seinem diplomatischen Status nicht entspricht.“

Beziehungen auf Tiefpunkt

Als Vergeltung für die Ausweisung dieses deutschen Diplomaten aus Russland hatte zuvor das Auswärtige Amt in Berlin heute einen Mitarbeiter der russischen Botschaft des Landes verwiesen. Der Diplomat sei zur „unerwünschten Person“ (persona non grata) erklärt worden, teilte das Ministerium mit.

Russland kontert dies jetzt mit seiner Protestnote, in der es weiter heißt: „Wir bedauern, dass Berlin in letzter Zeit immer häufiger auf offensichtliche Konfrontationsmaßnahmen gegenüber Russland zurückgreift. Jegliche unfreundliche Schritte werden auch weiterhin angemessen und verhältnismäßig erwidert.“

Damit haben die ohnehin schon schwer angeschlagenen Beziehungen zwischen beiden Ländern einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Die Krise in den deutsch-russischen Beziehungen hat sich seit der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und der damit verbundenen Proteste verschärft.

Russland hatte am Freitag nach Demonstrationen in ganz Russland für eine Freilassung Nawalnys und gegen Präsident Wladimir Putin drei Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden ausgewiesen. Sie hätten am 23. Januar an nicht genehmigten Protesten teilgenommen, hieß es zur Begründung. Solche Aktionen seien unvereinbar mit dem diplomatischen Status.

Auch Polen und Schweden reagierten

Auch Polen und Schweden wiesen am Montag jeweils einen russischen Diplomaten aus. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, die russische Strafmaßnahme in der vergangenen Woche sei „in keiner Weise gerechtfertigt“ gewesen. „Der betroffene deutsche Diplomat war allein seiner im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vorgesehenen Aufgabe nachgekommen, sich mit rechtmäßigen Mitteln über die Entwicklung vor Ort zu informieren.“

