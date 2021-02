„Sie hat mit Bildung gar nichts zu tun“ – Ramelow kritisiert Ministerin Karliczek

Berlin. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kritisiert, nachdem sie am Montag wissenschaftliche Leitlinien für einen sicheren Schulbetrieb in der Corona-Pandemie vorgelegt hatte.

„Frau Karliczek ist Bundesministerin für Bildung – aber sie hat mit Bildung gar nichts zu tun“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn die Kultushoheit liegt bei den Ländern. Am Ende müssen wir wieder ganz allein entscheiden, ob wir Präsenz- durch Wechselunterricht ersetzen und ob wir aus dem Wechselunterricht wieder in den Präsenzunterricht übergehen.“

Das „eigentliche Problem“, das zumindest die thüringische Landesregierung umtreibe, sei im Übrigen, „dass ein Teil der Schüler mit ihren Lehrern über längere Zeit gar keinen Kontakt mehr hat“, so Ramelow weiter. Diese Schüler hole man jetzt in kleinen Gruppen wieder in die Schulen.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hatte Karliczek zuvor ebenfalls kritisiert. Die Ministerin habe ein Dreivierteljahr gebraucht, aus dem Winterschlaf aufzuwachen, sagte sie. Kohortenbildung für Klassen, unterschiedliche Unterrichtszeiten und Masken – all diese Vorschläge seien Schnee von gestern.

Karliczek: Vorsichtig und Schritt für Schritt

Karliczek hatte am Montag zu Vorsicht bei möglichen Schulöffnungen aufgerufen. Das Thema werde am Mittwoch bei den Beratungen von Bund und Ländern sicher eines der bestimmenden Themen sein, sagte sie in Berlin. „Bislang waren Vorsicht und Vorbeugung die entscheidenden Grundlagen für die getroffenen Entscheidungen. (...) Das halte ich auch nach wie vor für richtig. Wir müssen weiter vorsichtig sein.“

Wenn in der gegenwärtigen Situation eine Entscheidung für Schulöffnungen falle, sei es wichtig „das wir sehr, sehr vorsichtig, dass wir Schritt für Schritt und immer auf wissenschaftlicher Basis dieses Thema angehen“. Mit Blick auf die Beratungen am Mittwoch sagte Karliczek: „Ich denke (...), dass es weitgehend Einigkeit darüber gibt, dass eben jetzt noch nicht die Zeit ist für leichtfertige Lockerungen, damit wir die mühsamen Erfolge der vergangenen Wochen gegen dieses Virus nicht zunichte machen.“

Mit Material der dpa.

Von Markus Decker/RND