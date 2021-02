Der Afghanistan-Einsatz: Krieg und kein Ende

Manches erscheint einem wie ein Déjà-vu. Denn nachdem die deutsche Afghanistan-Debatte so gut wie eingeschlafen war, kehrt sie jetzt mit Wucht zurück. Das hat mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zum Kundus-Angriff von 2009 zu tun – und mit der absehbaren Verlängerung des Bundeswehreinsatzes.

Das jüngste Urteil ist so umstritten, wie es der Befehl von Oberst Georg Klein zum Angriff gewesen ist, der auch dem Letzten klarmachte, dass aus der vermeintlichen bewaffneten Entwicklungshilfe erneut Krieg geworden war. Tatsächlich hat Klein eigenmächtig agiert. Kaum jemanden hat das so erbost wie den seinerzeitigen Isaf-Kommandeur Stanley McChrystal. Es bestand auch gar keine akute Gefahr für das Bundeswehrcamp. Das Verteidigungsministerium zahlte den Familien der offiziell 91 Opfer 5000 Dollar pro Kopf. Dass Hinterbliebene sich damit nicht zufriedengaben, kann niemanden verwundern. Immerhin kehrt nun Rechtsfrieden ein.

In Afghanistan selbst kann von Frieden keine Rede sein. Zwar haben die USA mit den Taliban ein Abkommen geschlossen, das Verhandlungen mit der afghanischen Regierung vorsieht und die Zusicherung der Taliban beinhaltet, dass vom Hindukusch kein Terror fern der eigenen Grenzen mehr ausgeht. Doch die Gewalt im Land hat wieder zugenommen. Und würden die westlichen Truppen Afghanistan wie verabredet Ende April verlassen, dann würden die radikalen Islamisten das Ruder wohl bald wieder vollständig an sich reißen.

Die Verlängerung des Einsatzes wäre also richtig. Nur: An der düsteren Perspektive ändert das wenig. Der Afghanistan-Krieg dauert jetzt ungefähr doppelt so lange wie der Erste und der Zweite Weltkrieg zusammen. Er ist eine – im schlechten Sinne – never ending story.

