Trotz Polizeieinsatz: Demonstranten in Myanmar erneut auf der Straße

Rangun. Ungeachtet einer mutmaßlichen Vergeltungsaktion der Polizei sind am Donnerstag wieder Menschen in Myanmar gegen die Junta auf die Straße gegangen.

Etwa 200 Menschen demonstrierten in Kanbauk im Süden des Landes vor internationalen Öl- und Gasförderanlagen und versammelten sich nachher mit anderen zu einem größeren Protest.

Am Mittwochabend hatten mehr als zwei Dutzend Männer in Polizeiuniform in der Stadt Mandalay offenbar Schüsse und Schleudern abgefeuert und außerdem Steine auf Gebäude geworfen. Auf Videos in den sozialen Netzwerken waren Rufe zu hören - etwa „links, rechts, links, rechts“ und „schießen, schießen“.

Das Vorgehen war mutmaßlich eine Reaktion der Sicherheitskräfte auf den Versuch von Einwohnern in Mandalay, eine Zugstrecke zu blockieren. Die mit Schilden und Helmen geschützten Einsatzkräfte marschierten an den Wohnhäusern von Eisenbahnern vorbei.

In mehreren Berichten wurden Fotos von Menschen mit kleineren Verletzungen gezeigt, die den Angaben nach von Gummigeschossen stammten. Einige Eisenbahner wurden unbestätigten Berichten zufolge festgenommen.

Indes gingen die Proteste auch in anderen Städten weiter. In Rangun versuchten einige Autofahrer, Sicherheitskräfte aufzuhalten, indem sie ihre Wagen in den Straßen stehen ließen. Kleinere Gruppen von Männern - mehrere davon in buddhistische Mönchsroben gekleidet - attackierten einige Fahrer und deren Autos, teils wurden Fensterscheiben eingeschmissen.

Am 1. Februar hatte das Militär in Myanmar die Macht übernommen und De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi abgesetzt. Sie befindet sich im Hausarrest, die Demonstranten fordern ihre Freilassung und die Rückkehr des Landes zur Demokratie.

