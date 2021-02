Kassenärzte sehen ernste Probleme bei Corona-Selbsttests

Berlin. Der Vize-Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister, hat vor überzogenen Erwartungen an die Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung gewarnt. “Die große Schwachstelle der Laientests ist der Umgang der Menschen mit einem positiven Testergebnis”, sagte Hofmeister dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Schon bei der Corona-Warn-App habe man feststellen müssen, dass viele Anwender ihr positives Testergebnis nicht eingeben, obwohl die Meldung völlig anonym sei.

“Es muss daher befürchtet werden, dass jemand, der sich selbst positiv testet, das Ergebnis für sich behält”, warnte Hofmeister. Denn andernfalls müsse er massive Nachteile in Kauf nehmen, wie etwa eine Quarantäne. “Die Laientests sind sicherlich eine gute Ergänzung in der Teststrategie, aber wir dürfen auch nicht zu viel Hoffnung in sie setzen.”

Laientests sind in Deutschland noch nicht zugelassen. Dafür ist eine Sondergenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nötig oder die Erteilung eines CE-Kennzeichens durch zugelassene Prüfinstitute wie den TÜV. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zugesichert, dass es rasch Zulassungen geben soll. Er will die Tests insbesondere an Schulen und in Kitas einsetzen. Sie sollen aber grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen - gegen eine Zuzahlung von einem Euro.

Die Laientests sind einfacher zu handhaben als die professionellen Schnelltests. Zum Einsatz kommen Spuck- oder Gurgeltests beziehungsweise Methoden, bei denen ein Abstrich im vorderen Nasenraum ausreicht.

Von Tim Szent-Ivanyi/RND