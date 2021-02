Grenzposten geöffnet: Erste Flüchtlinge dürfen aus Mexiko in die USA einreisen

San Diego. Die USA haben eine weitreichende Einwanderungsrichtlinie ihres Ex-Präsidenten Donald Trump beendet: Teils seit Monaten und manchmal seit Jahren in Mexiko festsitzende Asylsuchende dürfen in die USA einreisen.

Während Gerichte über ihren Asylantrag entscheiden, können sie sich künftig dort aufhalten. 25 Asylsuchende ließ die Regierung am Freitag in die USA und wies sie an, vor Gericht zu erscheinen.

Der neue Präsident Joe Biden hatte ein Ende des Programms „Remain in Mexico“ („Bleiben Sie in Mexiko“) zugesagt, das unter seinem Vorgänger das Ziel hatte, Migranten abzuschrecken. Die Zahl eintreffender Migranten dürfte zunächst stark begrenzt werden.

Vorerst soll nach Behördenangaben nur der Grenzposten in San Diego in Kalifornien geöffnet werden, am Montag soll der im texanischen Brownsville folgen, und am nächsten Freitag der in El Paso (ebenfalls Texas).

Die ersten 25 Asylsuchenden seien in Mexiko negativ auf Covid-19 getestet worden und in Hotels in San Diego gebracht worden, wo sie in Quarantäne bleiben sollten, bevor sie per Flug oder Bus an ihre Zielorte reisen, sagte Michael Hopkins, Chef des Jewish Family Service of San Diego, das sie unterstützt. Es werde erwartet, dass die USA täglich 25 Personen in San Diego ins Land ließen.

Die US-Regierung warnte vor einem Ansturm an der Grenze wegen der politischen Kehrtwende. Jene der geschätzt 25.000 noch nicht entschiedenen Fälle aus dem Programm „Remain in Mexico“ und mehreren Hundert Berufungsverfahren sollten sich auf einer Webseite registrieren, die Anfang nächster Woche unter dem UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi aufgesetzt wird.

RND/AP