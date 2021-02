Sachsen-Anhalt: Haseloff erneut zum CDU-Spitzenkandidaten gewählt

Dessau-Roßlau. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff führt seine CDU zum dritten Mal in Folge in eine Landtagswahl. Haseloff wurde bei einem Präsenz-Parteitag am Samstag in Dessau-Roßlau mit 94,9 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten gekürt. 93 Delegierte stimmten für den 67-Jährigen, 5 mit Nein. Es gab keinen Gegenkandidaten.

Vor der Landtagswahl 2016 war Haseloff mit 95 Ja- und 4 Nein-Stimmen als Spitzenkandidat nominiert worden. Er führt seit 2011 die Regierung in Sachsen-Anhalt an. Dieses Jahr wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt.

Präsenzparteitag unter strengen Corona-Auflagen

Gesetzlich ist es vorgeschrieben, dass die Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten bei Präsenzveranstaltungen wählen. Unter strengen Corona-Hygieneauflagen, mit Maskenpflicht und ohne Gäste wollten die Christdemokraten bis zum Abend sowohl ihre Bewerber für die Landtagswahl als auch für die Bundestagswahl im Herbst nominieren.

Die Presse wurde für die Veranstaltung selbst nicht zugelassen, sondern sollte den Parteitag per Livestream verfolgen. Der war jedoch regelmäßig minutenlang unterbrochen, auch bei der Bewerbungsrede Haseloffs zum Spitzenkandidaten.

RND/dpa