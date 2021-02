Myanmar: Proteste trotz massiver Drohungen der Junta

Rangun. In der größten Stadt Myanmars, Rangun, haben sich trotz massiver Drohungen der Militärjunta Hunderte von Menschen versammelt, um die Wiederherstellung der Demokratie zu fordern. Die Bewegung des Zivilen Ungehorsams, eine den Widerstand leitende Dachorganisation, hatte zu einem Generalstreik an diesem Montag aufgerufen. Es solle eine „Frühlingsrevolution“ beginnen. Die Militärregierung ließ daraufhin am Sonntagabend im staatlichen Fernsehsender MRTV eine Erklärung verlesen, in der sie mit Anwendung tödlicher Gewalt drohte.

Die Protestbewegung habe für den 22. Februar zu Aufruhr und Anarchie angestiftet, hieß es in der Erklärung der Militärs. „Protestierer stiften jetzt die Menschen, insbesondere emotionale Teenager und Jugendliche, zu einem Weg der Konfrontation an, auf dem sie den Verlust von Menschenleben erleiden werden.“

Polizei verfolgt Demonstranten

Trotz dieser kaum verhüllten Androhung von tödlicher Gewalt versammelten sich am Montag nahe der US-Botschaft in Rangun mehr als tausend Menschen. In der Nähe kamen 20 Militärlastwagen mit Bereitschaftspolizisten an. Daraufhin verließen die Demonstranten die Gegend. In anderen Teilen der Stadt gingen die Proteste weiter.

In Myanmar waren Fabriken und Geschäfte wegen des Streiks geschlossen, auch in der Hauptstadt Naypyidaw. Tausende waren in den Straßen der Stadt. In sozialen Medien wurden Berichte und Fotos von Protesten in mindestens einem Dutzend Städte veröffentlicht. In Pyinmana verfolgte die Polizei Demonstranten, um sie festzunehmen.

Drei Menschen bisher getötet

Die Junta machte Kriminelle für Zusammenstöße verantwortlich, bei denen bislang drei Menschen getötet wurden. „Die Mitglieder der Sicherheitskräfte mussten zurückschießen“, erklärte sie. Die Bewegung zum Zivilen Ungehorsam hat sich zur Gewaltfreiheit verpflichtet. Bislang gab es nur in seltenen Fällen Rangeleien mit Sicherheitskräften, die von Demonstranten ausgingen.

Am Sonntagabend fuhren Lastwagen durch die Straßen Ranguns, von denen aus in Lautsprecherdurchsagen davor gewarnt wurde, an Versammlungen von mehr als fünf Personen teilzunehmen. An einigen Stellen errichteten die Behörden Barrieren, die aber von Demonstranten beiseite geschoben wurden.

US-Regierung bekräftigt Unterstützung

Die US-Regierung bekräftigte ihre Unterstützung für die friedliche Protestbewegung, Außenminister Antony Blinken twitterte am Sonntag, die USA würden entschlossen „gegen jene vorgehen, die Gewalt gegen die Menschen von Birma verüben, während sie die Wiederherstellung ihrer demokratisch gewählten Regierung fordern“. Sein Sprecher Ned Price erklärte weiter: „Wir rufen das Militär auf, die Gewalt zu beenden, alle ungerechtfertigt Festgenommenen freizulassen, Angriffe auf Journalisten und Aktivisten zu beenden und den Willen des Volkes zu respektieren.“

Seit dem Militärputsch vom 1. Februar kommt es in Myanmar zu Massenprotesten gegen den Staatsstreich. Die Demonstrierenden fordern die Freilassung der entmachteten und unter Arrest gestellten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie die Wiedereinsetzung der gewählten Regierung.

