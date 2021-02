Spahn im Bundestag: „Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben“

Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn hat vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestages weiter um Geduld gebeten. In der Pandemiebekämpfung setze er weiter auf eine Kombination aus Impfungen und erweiterter Teststrategie. Spahn war zuletzt deutlich in die Kritik geraten. Bei der Impfkampagne ruckelt es noch immer, die für 1. März geplanten Schnelltests für alle sind erstmal verschoben worden.

„Wir wähnten uns auf einem guten Weg“, erklärte Spahn in der aktuellen Fragestunde im Bundestag - und meint damit, dass man das Infektionsgeschehen wieder besser in den Griff bekommen habe. Aber: das Virus gebe nicht einfach auf. Er sprach die Mutationen, die auch vermehrt in Deutschland auftreten, an. Mit Dauer der Einschränkungen würden sich auch manche Debatten verhärten, konstatiert Spahn.

Dennoch würde sich Deutschland auf einem guten Weg befinden: „Wir haben jetzt deutlich mehr verfügbare Tests.“ Und weiter: „Das gibt uns eine Chance, dass in dieser Phase der Pandemie zu nutzen.“ „Die Schnelltests können Sicherheit geben im Alltag, in Pflegeheimen, beim Reisen“, so der Minister. Schnelltests und Selbsttests könnten helfen, besser mit dem Virus zu leben. Das Virus gebe nicht auf, aber man habe Tag für Tag mehr Möglichkeiten, besser damit umzugehen.

Kostenlose Selbsttests: Verfügbarkeit von Marktpreisen abhängig machen

Die Verfügbarkeit von kostenlosen Corona-Selbsttests für die breite Bevölkerung will er dabei auch von den Marktpreisen abhängig machen. „Die Frage der Bezuschussung des Erwerbs hängt sehr von den Preisen ab“, sagte der CDU-Politiker. Noch wisse man nicht, wie teuer die bereits zugelassenen Tests im Einzelhandel seien. „Für mich macht es einen Unterschied, ob ein Test zwei Euro oder zehn Euro kostet.“ Entsprechend müsse man auch die Frage nach der Bezuschussung besprechen, und ob die Tests auch für jedermann kostenfrei sein sollten. „Kostenlos ist nichts - einer zahlt immer“, sagte Spahn.

Mit Blick auf die Situation in Österreich, wo ab 1. März Corona-Selbsttest für zu Hause in Apotheken angeboten werden, sagte Spahn, dass die Zulassungsvoraussetzungen für Selbsttests in Deutschland höher seien. „Mir reicht es nicht, wenn der Hersteller einen Zettel unterschreibt und sagt: Die Tests sind gut.“ Hierzulande seien Studien über die Qualität der Tests einzureichen. Wenn man Tests zu einem Instrument der Pandemie machen wolle, müssten sie auch hinreichend gute Ergebnisse liefern. Am Mittwoch wurden die ersten drei Corona-Selbsttests für Laien in Deutschland zugelassen.

Im Anschluss an Spahns Eingangsrede begann die Befragung durch die Bundestagsabgeordneten. Schnell kam die Rede auf die schleppenden Impfungen und darauf, dass es schwer sei, Impftermine zu bekommen. Spahn sagte, es sei wichtig, dass Impfstoff, der zur Verfügung stehe, auch schnell verimpft werde. Und nun seien die Impfdosen -anders als vor ein paar Wochen - da, und daher gehe er auch davon aus, dass es in den Bundesländern nun schneller gehe mit den Impfungen.

Spahn: Inzidenz von null wird es nicht geben

„Wir müssen jetzt feststellen, dass nun noch einmal ganz besondere Vorsicht geboten ist“, sagt Spahn, als die Frage gestellt wird, wie denn nun die Strategie der Bundesregierung in Sachen Lockerungen sei. Er betont, dass es ja Öffnungen gebe - und nennt das Beispiel Schulen. „Hier wird ja zum Teil so getan, als wenn gar keine Öffnungen stattfinden“, so Spahn.

Spahn glaubt nicht daran, dass das Coronavirus jemals komplett verschwinden wird. Eine Inzidenz von null werde es auf Dauer nicht geben können, außer man ziehe eine Mauer um das Land, sagte der. „Wenn wir uns alle einschließen, dann sind wir vielleicht irgendwann bei einer Inzidenz null.“ Das sei allerdings auch kein Leben. Vielmehr gehe es darum, die richtige Balance zwischen bestmöglichem Infektionsschutz und Leben und Freiheit zu finden. „Gesundheitsschutz stärker gewichtet als andere Aspekte, aber nicht absolut“, sagte Spahn. „Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben“, sagt der Gesundheitsminister noch. Testen und Impfen seien dabei zwei wichtige Bausteine.

Spahn dringt auf höheres Tempo beim Impfen

Spahn hatte ursprünglich angekündigt, dass ab 1. März ein Angebot für alle Bürger kommen solle, sich kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests testen zu lassen - etwa in Testzentren, Praxen oder Apotheken. Darüber soll nun aber erst bei den Bund-Länder-Beratungen am 3. März gesprochen werden.

Der Gesundheitsminister dringt auch auf ein höheres Tempo bei Impfungen in den Impfzentren. Die Länder hätten Kapazitäten von bis zu 300.000 Impfungen am Tag gemeldet, im Moment fänden bis zu 150.000 am Tag statt, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in ZDF. Deswegen gehe er davon aus, „dass das jetzt auch deutlich hochgefahren wird“. Die Länder hätten nachvollziehbarerweise beim Bund genügend Dosen angemahnt. „Jetzt ist Impfstoff da.“

Einen Stau gibt es vor allem beim Mittel des Herstellers Astrazeneca. Laut Bundesministerium sind inzwischen mehr als 1,4 Millionen Dosen an die Länder geliefert worden - gespritzt wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Dienstag jedoch nur rund 239.000 Dosen.

Dabei ist das Bild in den Bundesländern unterschiedlich: In Sachsen liegen demnach noch knapp 95 Prozent auf Halde, in Baden-Württemberg und Hessen knapp 94 Prozent, in Hamburg dagegen nur 66 Prozent.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Von Dana Schülbe/RND