Spahn in Bedrängnis: Vor positivem Corona-Test Teilnahme an Spender-Essen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, stellte sich am Donnerstag den Fragen der Abgeordneten in einer einstündigen Regierungsbefragung. Am Freitag wurde bekannt, dass er im Oktober 2020, einen Tag vor seinem positiven Corona-Test, an einem Unternehmerdinner mit einem Dutzend Gästen teilgenommen hatte. Quelle: imago images/Jochen Eckel