Myanmar: Berichte über scharfe Schüsse auf Demonstranten

Rangun. Die Polizei in Myanmar hat am Sonntag Berichten zufolge mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen, die erneut gegen den Militärputsch vom 1. Februar protestierten. Zudem habe es bei Einsätzen Massenverhaftungen gegeben. Neben tödlicher Gewalt setzte die Polizei den Berichten aus Rangun und Dawei im Südosten des Landes zufolge Tränengas und Wasserwerfer ein.

In Dawei seien mindestens drei Demonstrationsteilnehmer getötet worden, die die Wiedereinsetzung der gewählten zivilen Regierung der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert hätten.

Fotos von Geschosshülsen veröffentlicht

In sozialen Medien wurden Fotos von Geschosshülsen veröffentlicht, die als Munition für Sturmgewehre verwendet werden. Dies war auch ein Indiz dafür, dass scharfe Munition bei der Auflösung von Protestkundgebungen eingesetzt wurde.

In Rangun ging die Polizei gegen einen Protestmarsch von Medizinstudenten vor. In den Straßen war der Lärm von Gewehrfeuer zu hören. Videos und Foto zeigten, wie Protestierende vor sie verfolgende Polizisten flohen und wie Anwohner versuchten, Hindernisse aufzubauen, um die Polizisten aufzuhalten. Andere flehten Beamte an, Demonstranten gehen zu lassen, die festgenommen worden waren und in Lkw gestoßen wurden.

In Dawei zeigte ein Video des Medienunternehmens Dakhina Insight, wie Rettungskräfte einen jungen Mann mit einer Wunde an seiner Brust behandelten.

Härteres Vorgehen gegen andauernde Proteste

Die Sicherheitskräfte begannen am Samstag damit, härter gegen die andauernden Proteste gegen die Militärjunta vorzugehen. In mehreren Städten marschierte die Polizei mit einem Großaufgebot auf und nahm Demonstranten fest, die sich gerade versammeln wollten. Berichten zufolge ging die Polizei – unterstützt von einer großen Zahl an Zivilbeamten – aggressiv gegen die Protestierenden vor.

Tags zuvor hatte der myanmarische UN-Botschafter Kyaw Moe Tun sich in einer dramatischen Rede in der UN-Vollversammlung zur „vom Volk gewählten zivilen Regierung“ bekannt und seine Unterstützung für die Proteste gegen den Militärputsch vom 1. Februar erklärt. Er rief alle Länder auf, den Putsch öffentlich zu verurteilen und das Militärregime nicht anzuerkennen.

Am Samstag teilte daraufhin das Außenministerium Myanmars mit, Kyaw Moe Tun sei wegen Amtsmissbrauchs und Nichtbefolgen der Direktiven seiner Regierung seines Amtes enthoben worden.

