Maskenaffäre: Löbel tritt aus der CDU aus, Nüßlein aus der CSU

Stuttgart. Der wegen Geschäften mit Corona-Masken in die Kritik geratene Politiker Nikolas Löbel ist aus der CDU ausgetreten. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung am Montag unter Berufung auf Parteikreise.

Claudius Kranz, der Fraktionschef der CDU im Mannheimer Gemeinderat, sowie Löbels Wahlkreisbüro bestätigten der Deutschen Presse-Agentur den Parteiaustritt. Zuvor hatte Löbel erklärt, wegen der Maskenaffäre sein Bundestagsmandat sofort niederzulegen.

Außerdem ist auch Georg Nüßlein aus der CSU ausgetreten. Das teilte Generalsekretär Markus Blume am Montag nach einer Schalte des CSU-Präsidiums mit. Auch er hat bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken mitverdient.

Lindner fordert unabhängigen Sonderermittler in Maskenaffäre

FDP-Chef Christian Lindner hat die Einrichtung eines Sonderermittlers gefordert, um die Masken-Affäre um Bundestagsabgeordneten die an Masken-Deals mitverdient haben aufzuklären. Man müsse auch schauen, was „auf der anderen Seite des Beschaffungsprozesses, also in den Ministerien passiert ist“, sagte Lindner am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/n-tv. „Sicherlich wäre die CDU/CSU gut beraten, einen Sonderermittler zu fordern, der mit besonderen Befugnissen und Akteneinsicht als unabhängige Persönlichkeit hier Transparenz und Klarheit schafft“, betonte Lindner.

RND/dpa