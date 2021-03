Transparency: Neue Unions-Verhaltensregeln nicht ausreichend

Berlin. Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International hat die von der Unions-Bundestagsfraktion geplanten neuen Verhaltensregeln für Abgeordnete als nicht ausreichend bezeichnet. Der Vorstoß „hält nicht, was er verspricht”, sagte der Vorsitzende von Transparency International Deutschland, Hartmut Bäumer, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Regeln seien gut gemeint, entpuppten sich aber bei näherem Hinsehen nicht als Sanktionsmittel „gegenüber Abgeordneten, die zwischen privater Vermögensmehrung und Wahrnehmung des öffentlichen Interesses als gewählte Abgeordnete nicht unterscheiden können”.

Entgeltliche Lobbyarbeit solle nach der Vorstellung der Unions-Fraktionsführung künftig für CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete nur dann unzulässig sein, wenn sie im selben Arbeitsbereich stattfinde, in dem auch die Abgeordnetentätigkeit liege. „Nach diesem Maßstab wären die Lobbytätigkeiten der Herren Amthor, Nüßlein und Löbel wahrscheinlich nicht zu kritisieren gewesen”, sagte Bäumer.

Der bisherige CSU-Abgeordnete und Unions-Fraktionsvize Georg Nüßlein und der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel sollen für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken hohe Vermittlungsgelder kassiert haben. Beide sind mittlerweile aus ihren Parteien ausgetreten. Löbel hat auf Druck aus der Fraktion sein Abgeordnetenmandat umgehend niedergelegt, Nüßlein will es noch bis August – kurz vor der Bundestagswahl – behalten.

Wenn es die Union ernst meine mit Transparenz und Aufklärung, müsse jede Lobbytätigkeit von Abgeordneten, die für diesen oder diese unmittelbar finanzielle Vorteile bringe, in Zukunft unterbunden werden, sagte Bäumer. Als Beweis für ihre Glaubwürdigkeit müsse die Union zunächst weitere Schritte beim Lobbyregister gehen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hatte bei der Bundesregierung für eine IT-Firma geworben, von der er unter anderem Aktienoptionen bekommen hatte. Er verzichtete deswegen vergangenes Jahr darauf, sich um die Spitzenkandidatur der Mecklenburg-Vorpommern-CDU für die Landtagswahl 2021 zu bewerben. Seit einigen Tagen ist er Spitzenkandidat seines Landesverbands für die Bundestagswahl.

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten am Montag neue Verhaltensregeln für die Abgeordneten angekündigt. „Entgeltliche Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Aufgabengebiet, das in der Fraktion betreut wird, stehen, sind auszuschließen”, heißt es in einem Schreiben von Brinkhaus und Dobrindt an die Fraktion.

