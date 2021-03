„Nicht annähernd auf Linie der Wissenschaft“: Greta Thunberg kritisiert Bidens Klimapolitik

Berlin. In einem Interview hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg die Klimapolitik des neuen US-Präsidenten Joe Biden kritisiert. Die Wissenschaft zeige, dass seine derzeitigen Strategien nicht ausreichen, um die Erderwärmung langfristig zu stoppen. Sie forderte die Politik auf, den Klimawandel als tatsächliche Krise und nicht einen weiteren Punkt auf der politischen Agenda zu behandeln.

In dem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender MSNBC sagte Thunberg, sie wolle die Klimapolitik Joe Bidens nicht bewerten. Stattdessen sollten sich die Politiker auf wissenschaftlichen Fakten konzentrieren. Und dann sehe man, dass die US-Klimapolitik „nicht annähernd auf Linie der Wissenschaft“ sei. „Und das bin nicht ich, die das sagt, das ist der Blick auf die Fakten,“ so die Klimaaktivisten.

Den Klimawandel als essenzielle Krise behandeln

US-Präsident Joe Biden hatte sich kurz nach seinem Amtsantritt bereits für den Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen eingesetzt. Aus diesem war das Land unter der Führung von Donald Trump ausgetreten. Doch das geht Greta Thunberg nicht weit genug. Sie betonte, dass sie in der aktuell schwierigen Zeit nicht in der Haut der Politiker stecken wolle, forderte Biden jedoch gleichzeitig auf, die Klimakrise als das zu behandeln, was es sei: Eine essenzielle Krise. „Den Klimawandel als Krise zu behandeln ist der wichtigste Schritt, den wir machen können, so Thunberg.

Gleichzeitig erklärte Thunberg, dass sie dem US-Präsidenten nicht vorschreiben wolle, was er zu tun habe - denn das sei nicht demokratisch. „Die Demokratie ist das Wertvollste, das wir haben“, so die Schwedin. Das öffentliche Bewusstsein müsse noch weiter für die Gefahren des Klimawandels geschärft werden.

RND/ag