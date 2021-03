SPD-Spitze will Ampel-Bündnis in Baden-Württemberg und geht auf Distanz zur Union

Stuttgart/Berlin. Trotz des historisch schlechten Abschneidens sollte die SPD nach Ansicht ihrer Bundesparteichefin Saskia Esken Teil der neuen baden-württembergischen Landesregierung werden.

„Baden-Württemberg braucht eine progressive Regierung und die gibt es nur mit der SPD“, sagte sie dem Nachrichtenportal watson. Die CDU habe dagegen im Südwesten ein Desaster erlebt.

Die Sozialdemokraten, bereits Koalitionspartner in einer grün-roten Landesregierung zwischen 2011 und 2016, könnten nach der Sitzverteilung im neuen Landtag einer möglichen Ampelkoalition mit Grünen und FDP angehören.

Kretschmann hat die Ampel-Option

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte am Sonntag mit den Grünen in Baden-Württemberg und mit einem bundesweiten Rekordergebnis die Wahlen gewonnen. Er kann sich seinen oder seine Koalitionspartner nun aussuche.

Die grün-schwarze Koalition könnte zwar weiterregieren. Die Grünen haben aber auch die Möglichkeit zur „Ampel“. Für eine Neuauflage von Grün-Rot reichte es knapp nicht.

SPD-Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans geht zunehmend auf Distanz zu einer Koalition mit der Union. „Es gibt Mehrheiten diesseits von CDU und CSU und es gibt auch gute Chancen für Olaf Scholz, der Kandidat der stärksten dieser Parteien zu sein“, sagte Walter-Borjans am Montagmorgen im Deutschlandfunk.

Finanzminister und Kanzlerkandidat Scholz hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ mit Blick auf eine Ampelkoalition ebenfalls betont: „Dass heute eine Option sichtbar geworden ist, das ist doch ganz klar“.

„Die Leute vertrauen nicht auf drei Buchstaben, sondern auf Menschen“, betonte Walter-Borjans. Scholz mache eine solide Politik und sei ein stabiler Faktor in der Bundesregierung. „Und ich glaube, das ist sehr vergleichbar zu dem, was Malu Dreyer gesagt hat und getan hat“, sagte der Parteivorsitzende.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht sich für eine Koalition mit Grünen und FDP auf Bundesebene aus. „Die Ampel ist möglich, und dafür kämpfen wir jetzt“, sagte er am Montag im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Scholz: Wahlergebnisse verleihen der SPD Flügel

Scholz sieht zudem in den Ergebnissen der Landtagswahlen deutlichen Aufwind für die SPD auch im Bund. „Das Wahlergebnis, ganz besonders natürlich das in Rheinland-Pfalz, verleiht der Sozialdemokratischen Partei insgesamt Flügel“, sagte der Vizekanzler am Montag in Berlin. „Wir wollen den Aufwind nutzen, der damit verbunden ist.“

Es sei deutlich geworden, dass man in Deutschland ohne CDU und CSU regieren könne. „Diese Botschaft, die sitzt jetzt fest“, betonte Scholz und bekräftigte, er wolle im Herbst Kanzler werden.

RND/dpa