Livestream zur EMA-Verkündung: Wird der Astrazeneca-Impfstopp aufgehoben?

Berlin. Deutschland und eine Reihe weiterer Staaten haben Anfang dieser Woche einen vorläufigen Astrazeneca-Impfstopp verfügt, nachdem es in zeitlicher Nähe zur Immunisierung bei mehreren Menschen zu einem gefährlichen Blutgerinnsel in Hirnvenen gekommen war. In Deutschland wurden acht derartige Fälle überwiegend bei Frauen ermittelt – bei rund 1,6 Millionen Impfungen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird an diesem Donnerstag darüber entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffes auswirken. Die ersten Prüfergebnisse zur Sicherheit des Astrazeneca-Impfstoffs werden in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, die für den Nachmittag geplant ist.

Verfolgen Sie die EMA-Pressekonferenz zu Astrazeneca im Livestream:

Impf-Gipfel am Freitag, Corona-Gipfel am Montag

Wie es nach der Bewertung durch die EMA weitergeht, wollen Bund und Länder am Freitag bei einem „Impfgipfel“ beraten. Im Fall der Aufhebung des Impfstopps für das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers fordern Hausärzte, das Mittel rasch in ihren Praxen zu verabreichen. Derzeit werden in Deutschland zusätzlich die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt. Außerdem erteilte die EMA vergangene Woche die Zulassung für das Vakzin von Johnson & Johnson.

Nach ihrem „Impfgipfel“ am Freitag kommen die Spitzen von Bund und Ländern am Montag wieder zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten.

