Türkei blockiert EU-Energieprojekt im Mittelmeer

Ankara/Athen. Zyperns Energieministerin Natasa Pilides schwärmt von einer „2000-Megawatt-Energieautobahn“, Fachleute sprechen nüchterner vom „Euro-Asia-Interconnector“: Ein Hochspannungskabel, das von Israel über Zypern zur griechischen Insel Kreta führen soll. Mit 1200 Kilometern wäre die Stromleitung, die in bis zu 2700 Metern Tiefe durchs östliche Mittelmeer verlaufen soll, eines der längsten und tiefsten Unterwasserkabel der Welt. Vertreter Griechenlands, Zyperns und Israels unterzeichneten am 8. März in Nikosia eine Absichtserklärung zum Bau der Leitung. Sie könnte 2025 in Betrieb gehen. Von Kreta wird bereits ein weiteres, 310 Kilometer langes Stromkabel zum griechischen Festland verlegt. Damit bekäme Israel Anschluss an die Elektrizitätsnetze der Europäischen Union. Die EU-Kommission stuft das Projekt als „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ (PCI) ein und stellt finanzielle Förderung in Aussicht.

Aber jetzt bremst die Türkei. In einer diplomatischen Demarche an die Botschaften Griechenlands, Israels und die EU-Vertretung in Ankara fordert die türkische Regierung einen Stopp aller Vorarbeiten, meldet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Begründung: Das geplante Unterwasserkabel verlaufe durch ein Seegebiet, das die Türkei als ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) beansprucht. Für das Projekt müssten die beteiligten Länder deshalb die Erlaubnis der türkischen Regierung einholen, heißt es laut Anadolu in dem Schreiben.

Ankara will türkische Ansprüche durchsetzen

Mit dem türkischen Einspruch wird das Vorhaben weit zurückgeworfen. Die Türkei hat weite Teile des östlichen Mittelmeeres zur eigenen AWZ erklärt, ohne darüber mit den anderen Anrainerstaaten zu verhandeln. Nach Ansicht Griechenlands und Zyperns, die sich auf die UN-Seerechtskonvention stützen, berührt der geplante Verlauf der Leitung nicht die türkische Wirtschaftszone. Offenbar will Ankara nun das Stromprojekt als Hebel einsetzen, um die türkischen Ansprüche durchzusetzen. Denn würden Griechenland und Zypern tatsächlich die Zustimmung der Türkei zu dem Projekt einholen, käme das einer Anerkennung der türkischen Forderungen gleich. Darauf werden sich die Regierungen in Athen und Nikosia aber kaum einlassen.

Der Konflikt um die Stromleitung überschattet die Sondierungsgespräche, in denen Griechenland und die Türkei Lösungsmöglichkeiten im Streit um die Wirtschaftszonen ausloten. Die jüngste Gesprächsrunde begann am Dienstag in Athen. Der türkische Einspruch gegen das Stromprojekt könnte auch zu neuen Komplikationen im ohnehin gespannten Verhältnis zwischen Ankara und Jerusalem führen.

Für Israel ist die Anbindung an das europäische Stromnetz von großer Bedeutung. Der israelische Energieminister Juval Steinitz sagt, das Kabel werde seinem Land „mehr Versorgungssicherheit in einem Notfall geben und es uns ermöglichen, die Nutzung der Sonnenenergie zu verstärken“.

Von Gerd Höhler/RND