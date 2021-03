London. In der Downing Street hätten sie am liebsten den Union Jack auf die Impfstofffläschchen drucken lassen. Dieser von der britischen Regierung geäußerte Wunsch wurde zwar abgelehnt, aber vor allem konservative Politiker werden nicht müde, den von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen Astrazeneca entwickelten Impfstoff als „großen britischen Erfolg“ zu feiern.

Premierminister Boris Johnson sprach nach der Zulassung im Königreich von einem „Triumph für Großbritanniens Wissenschaft“. Experten weisen solche Aussagen zurück – und warnen gar vor den Folgen dieses „Vakzinnationalismus“. Dieser dürfte aber ohnehin nur bedingt dazu beitragen, dass die Briten deutlich positiver gegenüber dem Vakzin eingestellt sind.

Viel entscheidender scheint: Die Menschen vertrauen schlichtweg den eigenen Wissenschaftlern und Gesundheitsbehörden sowie der Weltgesundheitsorganisation – und deren Daten. Mehr als elf Millionen Dosen Astrazeneca sind im Land bereits zum Einsatz gekommen und bislang gebe es keinerlei Anzeichen für ein erhöhtes Auftreten von Thrombosefällen, hieß es von Großbritanniens Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte MHRA.

Fast jeder zweite Brite wenigstens einmal geimpft

Sie hält einen Impfstopp zum jetzigen Zeitpunkt für nicht angebracht und ermutigt vielmehr die Menschen, ihre Termine wahrzunehmen. „Wir prüfen die Berichte genau, aber die vorliegenden Indizien deuten nicht darauf hin, dass der Impfstoff die Ursache ist“, sagte Phil Bryan von der MHRA.

Also wird auf der Insel weitergeimpft. Beinahe die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung hat bereits zumindest die erste Dosis erhalten. Mehr als 26 Millionen Impfungen wurden bislang vorgenommen – ob in Impfzentren, in Apotheken, bei Hausärzten oder in umfunktionierten Kathedralen oder Rugbystadien.

Und die Briten sind stolz auf den Erfolg des Programms, umgesetzt mit großer Effizienz vom Nationalen Gesundheitsdienst (NHS). Die Nachricht, dass in vielen europäischen Ländern das Verimpfen des Astrazeneca-Impfstoffs erst einmal ausgesetzt wird, löste denn auch vor allem Verwunderung und Unverständnis aus. Noch deutet nichts darauf hin, dass sich die Menschen auf der Insel davon irritieren lassen.

Trotzdem beeilten sich Politiker aller Couleurs, auf Versicherungen der Regulierer und Wissenschaftler zu verweisen. Sowohl Premierminister Johnson als auch die Erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, betonten, das Astrazeneca-Vakzin – anders als in anderen Ländern wird hier gern vom Oxford-Impfstoff gesprochen – sei „sicher und effektiv“. Abgeordnete riefen die Briten dazu auf, die „Fake News“ vom Kontinent zu ignorieren und stattdessen die Einladung zum Piks in den Arm anzunehmen.

Ohnehin wittern zahlreiche europaskeptische Beobachter eine Schmutzkampagne gegen das Königreich, auch wenn es dafür keinerlei Anhaltspunkte gibt. Doch das Verhältnis zwischen London und der EU ist nach jahrelangen Streitereien um den Austritt Großbritanniens angespannt, manche würden es gar vergiftet nennen.

Beste Werbung für den Brexit

Das jüngste Chaos auf der anderen Seite des Kontinents wird deshalb als willkommene Gelegenheit zur Kritik genutzt. Der Tory-Parlamentarier Anthony Browne etwa schimpfte, europäische Politiker seien angetrieben von „Politik, nicht Wissenschaft“. Das „Brexit-Schmollen“ werde in der EU Menschenleben kosten.

Wie bereits in den vergangenen Wochen, als einige Zeitungen, darunter vor allem die bunten Blätter, den langsamen Impffortschritt auf dem Festland mit viel Schadenfreude verhöhnten, rückte die europaskeptische Presse auch jetzt nicht nationale Regierungen in den Mittelpunkt, sondern ihren Lieblingsgegner: die EU.

Obwohl die Union nichts mit dem Stopp der Astrazeneca-Verabreichungen zu tun hatte, wurde dieser kurzerhand als Brüsseler Racheakt am Königreich bewertet. „,Waghalsige‘ EU erteilt GB-Impfung Abfuhr“, titelte etwa die „Daily Mail“. Das Boulevardblatt „Daily Express“ nannte es „beschämend“ und machte ebenfalls die EU als Sündenbock aus.

Die Pleiten auf dem Kontinent werden als beste Werbung für den Brexit ausgeschlachtet, ganz nach dem Motto: Befreit von den Ketten der bürokratischen und langsamen EU konnte das unabhängige Großbritannien schneller zulassen und frühzeitiger und mehr Mengen einkaufen und kommt nun zügiger mit dem Impfen voran.

Von Katrin Pribyl/RND