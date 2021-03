Kramp-Karrenbauer zum Missbrauch im Erzbistum Köln: Täter zur Rechenschaft ziehen

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat nach der Veröffentlichung des jüngsten Gutachtens zu sexueller Gewalt im Erzbistum Köln und in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) weitere Konsequenzen gefordert.

„Das heute endlich veröffentlichte Missbrauchsgutachten legt die jahrelangen Vertuschungen und Bagatellisierungen im und durch das Erzbistum Köln schonungslos offen“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Jetzt müssen soweit möglich die Täter und diejenigen, die sie gedeckt haben, zur Rechenschaft gezogen werden, um eine vollständige und transparente Aufarbeitung zu ermöglichen.“

Massiver Vertrauensverlust

Kramp-Karrenbauer fügte hinzu: „Das Gutachten macht auch klar: Es handelt sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein Kartell des Schweigens, das wir leider immer noch überall in der Kirche sehen. Gleichzeitig ist klar: Der Umgang mit dem ersten Gutachten hat zu großer Enttäuschung und Irritation bei den Betroffenen und einem massiven Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit geführt.“ Dies müsse in die Gesamtbewertung des Aufarbeitungsprozesses einfließen.

Das erste Gutachten wurde trotz Protesten nicht veröffentlicht.

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD), der dem ZdK ebenfalls angehört, sagte dem RND: „Die Katholische Kirche muss eine andere Kirche werden. Deshalb ist der Synodale Weg so wichtig.“ Nötig sei „eine dem Evangelium und der christlichen Botschaft angemessenere Kirche. Sie braucht mehr Gewaltenteilung und mehr Transparenz. Sie muss weiblicher werden und weniger steile Hierarchien haben.“ Thierse betonte zugleich, dass sexuelle Gewalt nicht allein in der Katholischen Kirche stattfinde.

Die frühere Schatzmeisterin der SPD und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, auch sie ist ZdK-Mitglied, sagte: „Die einzige Chance, die die Katholische Kirche hat, ist der Synodale Weg. Es geht darum, hierarchische und ungute Machtstrukturen zu hinterfragen und abzubauen. Darüber hinaus muss Frauen der Weg in alle Weiheämter geöffnet werden, Berufungen dürfen nicht einfach negiert werden.“ Es gehe um die Einheit der Weltkirche, sagte Hendricks weiter. Doch die Katholische Kirche in Mitteleuropa werde „nur überleben, wenn kirchenrechtlich Vielfalt in der Einheit abgesichert ist“.

Hoffnung auf Reformen

Der Synodale Weg ist eine institutionalisierte Debatte zwischen katholischen Kirchenvertretern und Laien in Deutschland, der Reformprozesse anstoßen soll. Das ZdK ist ein Zusammenschluss von über 200 Vertretern katholischer Verbände und engagierter Laien mit Sitz in Bonn, der mittlerweile überwiegend für Reformen eintritt. Darunter sind auch zahlreiche Politiker.

Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, nannte das Ausmaß des Missbrauchs und der Pflichtverletzungen kirchlicher Verantwortungsträger unterdessen „erschreckend“, fuhr indes fort: „Wenn sich das mächtige Erzbistum Köln nun an die Spitze der unabhängigen Aufarbeitung setzt und auch die Betroffenen uneingeschränkt unterstützt, würde ich das sehr begrüßen.“

