Livestream: Kanzlerin Merkel nach Impfgipfel mit den Ländern

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Freitagnachmittag ab 15 Uhr mit den Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer per Videoschalte zu einem Impfgipfel zusammen. Während die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff nach einer kurzen Pause wieder anlaufen, wird bei dem Gipfel vor allem besprochen, ab wann neben den Impfzentren auch in den Hausarztpraxen geimpft werden soll.

Die Konferenz hatte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, war dann aber wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca auf Freitag verschoben worden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben den Übergang zu breit angelegten Impfungen in Praxen bisher spätestens für die Woche vom 19. April angepeilt.

Schon ab der Woche nach Ostern sollen nach den Plänen des Bundeskanzleramts immer mehr Corona-Schutzimpfungen in Hausarztpraxen möglich sein. Für die Woche ab dem 5. April sind demnach aber zunächst nur rund eine Million Impfdosen für die Arztpraxen vorgesehen, für die letzte Aprilwoche werden mehr als 3,1 Millionen angestrebt. Dies geht aus einem Entwurf des Kanzleramts für den Impfgipfel hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Die Ergebnisse des Impfgipfels will Bundeskanzlerin Angela Merkel im Anschluss an die Besprechung mit den Ländern in einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgeben.

Livestream: Kanzlerin Merkel in Pressekonferenz am Freitag

Die Pressekonferenz mit Merkel soll ab 17 Uhr beginnen, kann sich jedoch kurzfristig nach hinten verschieben. Sehen Sie die Erklärungen der Bundeskanzlerin hier live im Stream:

Sollte Ihnen der Livestream nicht angezeigt werden, können Sie ihn auch hier auf Youtube verfolgen.

Corona-Impfungen bei Hausärzten: zunächst eine Sprechstunde pro Woche

Im Papier der Bundeskanzleramts hieß es vor Beginn des Impfgipfels weiter: „Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht“. Daher erscheine es sinnvoll, dass zunächst die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte die besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten hierzu gezielt einladen.

Offen war dem Entwurf zufolge vor dem Gipfel noch, ob einzelne Bundesländer gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium bis Montag (22. März) erklären können, ob sie „im April noch nicht an der routinemäßigen Impfung in den Arztpraxen teilnehmen wollen“, wie es heißt.

RND/feh/dpa