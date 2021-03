Athen. Die griechische Regierung gibt den Menschen etwas mehr Freiheit zurück. Ab Montag öffnen Friseure und andere körpernahe Dienstleister wie Nagelstudios und Masseure. Auch Parks und archäologische Stätten sind wieder zugänglich. Die Ausgangs­sperren werden etwas verkürzt. Einige Fachleute befürworten weitere Öffnungen, andere warnen.

In Griechenland erreichte die Zahl der neu gemeldeten Infektionen diese Woche den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Am Freitag zeigten 5,3 Prozent aller Tests ein positives Ergebnis. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die noch Ende Januar bei 30 lag, ist auf über 150 gestiegen. Fachleute erwarten eine weitere Zunahme in den nächsten Wochen. Darauf deuten Abwasser­analysen hin, die in Griechenland täglich durchgeführt werden.

„Druck ablassen“

Trotzdem will die Regierung jetzt den Anfang November verhängten Lockdown ein wenig lockern – „um Ventile zu öffnen und Druck abzulassen“, wie Regierungs­sprecherin Aristotelia Peloni sagt. Die Regierung müsse die „Erschöpfung der Gesellschaft“ nach über fünf Monaten Lockdown berücksichtigen, so die Sprecherin. Premierminister Kyriakos Mitsotakis hatte bereits am Mittwoch in einem TV-Interview Lockerungen in Aussicht gestellt: „Wir müssen die Menschen wieder aktiv werden lassen, ohne Kompromisse in unserer Strategie gegen das Virus zu machen – das ist das Gleichgewicht, das wir erreichen wollen.“

Der für den Zivilschutz und die Umsetzung der Corona-Strategie zuständige Vizeminister Nikos Chardalias verkündete am Freitagabend die Änderungen. Friseurgeschäfte und andere körpernahe Dienstleistungs­betriebe können ab Montag wieder öffnen. Auch Parks und archäologische Stätten sind wieder zugänglich – aber nur für jene, die sie zu Fuß oder per Fahrrad erreichen können.

Die nächtliche Ausgangs­sperre soll an den Wochenenden wie wochentags erst um 21 Uhr statt um 19 Uhr beginnen. Wann Einzelhandel und Gastronomie wieder aufmachen dürfen, ist noch ungewiss. Griechenland will ab Mitte Mai wieder für Touristen öffnen. Bis dahin will die Regierung die Tests von derzeit 300.000 pro Woche auf zehn Millionen pro Woche steigern. Das reicht fast für alle der 10,7 Millionen Einwohner.

Der an der Universität Genf lehrende griechische Virologe Manolis Dermitsakis befürwortet eine weitere Lockerung der Beschränkungen. Er argumentiert, der Lockdown zwinge die Menschen, sich mehr in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Das begünstige die Verbreitung des Virus, wie die bisherige Entwicklung zeige. Man müsse der Bevölkerung deshalb so viele Aktivitäten im Freien wie möglich erlauben, sagt Dermitsakis.

Dagegen warnt der in den USA arbeitende griechische Medizin­professor Giorgos Pavlakis vor einer übereilten Lockerung. Er plädiert für eine Öffnung erst in zwei bis drei Wochen. „Wir dürfen jetzt nicht ein falsches Signal senden nach dem Motto: Die Pandemie ist vorbei“, warnt Pavlakis. „Die Menschen müssen begreifen: Das Virus greift wieder an!“

Von Gerd Höhler/RND