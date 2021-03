Küstenländer wollen Osterurlaub im eigenen Bundesland ermöglichen

Hannover. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen werben unmittelbar vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am Montag für einen kontaktarmen Osterurlaub im jeweils eigenen Bundesland. Das berichten unter anderen die „Lübecker Nachrichten“. Dort solle Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen möglich sein, heißt es in einer Mitteilung vom Sonntag - etwa in einer Ferienwohnung, einem Ferienhaus, einem Campingwagen oder einem Wohnmobil. Für die angrenzenden Stadtstaaten Bremen und Hamburg seien gesonderte Regelungen zu treffen.

Voraussetzung für einen solchen Urlaubsaufenthalt im eigenen Land ist den drei Ländern zufolge ein negativer PoC-Antigen-Test kurz vor der Anreise. Weitere Bedingungen wie Hygienekonzepte und Kapazitätsbeschränkungen seien auf Landesebene zu beschließen.

Nach den bislang geltenden Regelungen sei ein Osterurlaub in Deutschland nicht möglich, hieß es. Die Entscheidung der Bundesregierung, unter anderem Mallorca für Urlaubsreisen über Ostern zu öffnen, stoße vor diesem Hintergrund bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis. Auf der anderen Seite sei ein starker Anstieg der Infektionszahlen zu verzeichnen, der eine besondere Vorsicht gebiete.

„Wer beispielsweise von Rostock nach Rügen fährt und mit seiner Familie die Ostertage in einem Ferienhaus verbringt, ist keinen zusätzlichen Ansteckungsgefahren ausgesetzt“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Zugleich ist das auch ein Signal an die Branche, dass wir den Tourismus Schritt für Schritt wieder hochfahren wollen.“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte, er könne nicht nachvollziehen, weshalb die Bundesregierung einen Urlaub auf Mallorca für sicherer halte als ein Osterwochenende mit Testpflicht in einer Ferienwohnung an Nord- oder Ostsee. „Klar ist jedoch: Wir müssen angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen weiter vorsichtig und achtsam sein.“ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte: „Mit unserem Vorschlag eröffnen wir in einem eng begrenzten Bereich eine Alternative für einen sicheren Urlaub in der Heimat.“

RND/epd/ka