Maas hofft auf neuen Dialog zwischen der Nato und Russland

Brüssel. Bundesaußenminister Heiko Maas hofft auf eine Wiederaufnahme von politischen Gesprächen zwischen Vertretern Russlands und der Nato. Für Deutschland sei es wichtig, dass es eine geschlossene Antwort der Nato auf russische Aggression und Desinformation gebe, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch am Rande von Beratungen in der Bündniszentrale in Brüssel. Genauso sei man aber auch der Auffassung, dass man mit Russland im Dialog bleiben müsse.

„Es gibt gerade innerhalb der Nato beim Nato-Russland-Rat Möglichkeiten, diesen Dialog sicherheitspolitisch sehr intensiv und vertrauensvoll zu führen“, erklärte Maas. Dazu sei man bereit und man hoffe, dass auch auf der russischen Seite die Bereitschaft in absehbarer Zeit wieder vorhanden sein werde.

Keine Gespräche seit Juli 2019

Die bislang letzten Gespräche mit Russland im Nato-Russland-Rat gab es im Juli 2019. Seitdem scheiterten alle Versuche, einen neuen Termin für ein Treffen festzulegen. Als ein Grund gilt, dass Russland in dem Format nicht mehr über den Ukraine-Konflikt reden will, was wiederum vor allem östliche Nato-Staaten nicht als Bedingung für neue Gespräche akzeptieren wollen. Maas unterstützte diese Position am Mittwoch indirekt. Der Ball liege im Feld von Moskau, sagte er.

Der Nato-Russland-Rat gilt als das wichtigste Forum für Gespräche zwischen dem westlichen Militärbündnis und Russland. Er wurde 2002 gegründet, um Russland eng in die Arbeit der transatlantischen Militärallianz einzubinden und Vertrauen zwischen den einstigen Gegnern zu bilden.

Auf Botschafterebene soll der Nato-Russland-Rat eigentlich einmal im Monat tagen. Wegen des Ukrainekonflikts lag der Dialog allerdings zwischen Juni 2014 und April 2016 komplett auf Eis.

RND/dpa