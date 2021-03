Testpflicht für alle Flug-Rückkehrer soll am Freitag in Kraft treten

Berlin. Wer nach Deutschland mit dem Flugzeug einreist, der soll ab Freitag einen Corona-Text machen lassen. Das geht aus einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums für die neue Einreiseverordnung hervor, der sich noch in der Ressortabstimmung befindet. „Sie soll unabhängig davon gelten, ob die Beförderung aus einem Risikogebiet stattfindet“, heißt es im Begleitschreiben des Ministeriums an das Kanzleramt und die anderen Ressorts. Der Entwurf liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Wie es darin weiter heißt, soll der Test „vor der Abreise im Ausland“ erfolgen. „Personen, die einen entsprechenden Testnachweis nicht vor Abreise ihrem Beförderer vorlegen können, dürfen nicht befördert werden“, heißt es in dem Text.

Gerade während Flugreisen und im Ausland kämen Reisende mit anderen Personen aus der ganzen Welt in Kontakt und könnten einem erhöhten Corona-Infektionsrisiko ausgesetzt sein, heißt es in dem Entwurf. Bund und Länder hatten die Neuerung in der Nacht zum Dienstag in ihren Corona-Beratungen beschlossen. Bisher ist eine Testpflicht vor der Einreise nach Deutschland nur für Reisende vorgesehen, die sich in den zehn Tagen zuvor in einem Gebiet aufgehalten haben, wo die Infektionszahlen besonders hoch sind oder Mutationen verbreitet sind.

Das Testen ergänze bereits etablierte Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen einer Maske, Abstandhalten und Hygienemaßnahmen - diese müssten unbedingt weiter eingehalten werden. Die Regelung soll zunächst bis zum 12. Mai gelten.

RND/das/dpa