Saudi-Arabien: Hunthi-Rebellen greifen Treibstofftank an

Dubai. Bei einem Angriff mit einem Geschoss ist einem staatlichen Medienbericht zufolge ein Treibstofftank in Saudi-Arabien in Brand aufgegangen. Dabei sei am Donnerstagabend (Ortszeit) eine Verteilungsanlage in Dschisan getroffen worden, teilte das saudische Energieministerium laut einer Erklärung bei der Nachrichtenagentur SPA am Freitag mit.

Es sei niemand getötet worden. Der Anschlag nahe der Grenze zum Jemen ereignete sich am sechsten Jahrestag des Einstiegs Saudi-Arabiens in den jemenitischen Bürgerkrieg.

Saudische Verteidigungsbeauftragte meldeten, dass die jemenitischen Huthi-Rebellen acht Bomben transportierende Drohnen gestartet hätten. Ein Huthi-Sprecher bestätigte, dass sie mehrere Drohnenangriffe auf saudische Militär- und Ölanlagen geflogen hätten.

Hunthis griffen mehrere Anlagen an

Die Huthis hätten mehrere Anlagen des Konzerns Aramco in Dschisan, Ras Tanura, Janbu und Rabigh angegriffen, teilte ihr Militärsprecher Jehia Sarie in im Fernsehen übertragenen Äußerungen mit. Mehrere Drohnen und ballistische Raketen seien auf den Luftwaffenstützpunkt König Abdel Asis in Dammam abgefeuert worden.

Saudi-Arabien hatte den Huthis am Montag einen Waffenruhedeal angeboten. Die Rebellen lehnten das Angebot nicht direkt ab. Sie forderten aber, dass der internationale Flughafen von Sanaa und der Hafen von Hudaida ohne Einschränkungen wieder geöffnet würden.

Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition war am 25. März 2015 in den Krieg im Jemen eingestiegen. Die Huthis drohten damals damit, die jemenitische Hafenstadt Aden einzunehmen und die international anerkannte Regierung des Jemens komplett außer Gefecht zu setzen. Im Krieg sind rund 130.000 Menschen getötet worden, darunter mehr als 13.000 Zivilisten, wie das Armed Conflict Location & Event Project festgestellt hat. Zehntausende Kinder sollen an Hunger und Krankheit gestorben sein.

