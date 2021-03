Milliarden-Angebot an USA: Grüne verlangen Aufklärung von Scholz

Berlin. Die Grünen verlangen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Aufklärung über sein geheimes Angebot an die Vereinigten Staaten zur milliardenschweren Staatsförderung für die Einfuhr von US-Fracking-Gas nach Deutschland.

Trotz mehrfacher schriftlicher Fragen habe Scholz das Parlament und die Öffentlichkeit bis heute nicht darüber informiert, dass er „ohne Deckung durch den Haushaltsgesetzgeber der US-Regierung 1 Milliarde Euro für LNG-Terminals in Norddeutschland als Bundesförderung angeboten (hat), um damit US-Sanktionen gegen das Erdgasprojekt Nord Stream 2 zu verhindern“, schreibt der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler in einem Brief an Scholz, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Grüne: „Gesetzliche Grundlage fehlt“

Der Vorgang sei „empörend“, so Kindler. Scholz habe „Haushaltsmittel in Milliardenhöhe“ versprochen, „obwohl dafür eine gesetzliche Grundlage fehlt“, und verweigere nun die Auskunft darüber.

Anfang Februar dieses Jahres war ein Geheimpapier vom August 2020 öffentlich geworden, in dem Scholz seinem damaligen US-Amtskollegen Steven Mnuchin angeboten hatte, die Bundesregierung werde den Import von US-Fracking-Erdgas mit einer Milliarde Euro für spezielle Einfuhr-Terminals in Norddeutschland fördern – sofern die USA im Gegenzug auf die angekündigten Sanktionen gegen die Nord-Stream-2-Pipeline verzichten.

„Ich erkenne an, dass es grundsätzlich Situationen gibt, in denen Vertraulichkeit herrscht und in denen das Parlament nicht vor Abschluss von Beratungen informiert wird“, schreibt Kindler nun.

Allerdings wolle Scholz „mit dem pauschalen Verweis auf ‚Vertraulichkeit‘ jegliche parlamentarische Kontrolle dieses Vorgangs verhindern“ und missachte das verbriefte Fragerecht der Abgeordneten. „Das Budgetrecht liegt laut dem Grundgesetz immer noch beim Bundestag“, so der Grüne.

Inzwischen habe aber der Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, öffentlich eingeräumt, dass er und weitere SPD-Abgeordnete den Scholz-Brief an Mnuchin kannten. „Daher erlischt der Schutz des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung, da die Dokumente ... von Ihnen mit der SPD-Bundestagsfraktion geteilt wurden und auch öffentlich geworden sind“, so der Grüne.

„Nicht nur SPD-Abgeordnete, sondern auch die Opposition haben ein Recht darauf, über diesen Vorgang informiert zu werden“, schreibt Kindler an Scholz. „Ich fordere Sie daher erneut auf, mir meine Fragen vollumfänglich zu beantworten.“

Von Steven Geyer/RND